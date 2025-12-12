Espana agencias

Perú y Uruguay suspenden compras de derivados del cerdo desde España por la peste porcina

Madrid, 11 dic (EFECOM).- Perú y Uruguay se suman a la lista de países que suspenden la entrada de productos de origen porcino desde toda España debido a la detección, hace dos semanas, de varios focos de peste porcina africana en jabalíes de la provincia de Barcelona.

En la última nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se detalla que Perú suspende la importación de productos de origen porcino de toda España.

Uruguay, por su parte, veta la entrada de cerdos vivos y material genético.

También prohíbe la entrada de carne de porcino, subproductos y derivados porcinos en estado fresco si su fecha de producción es posterior al 7 de noviembre.

Uruguay y Panamá permiten, en cambio, el ingreso de mercancías seguras que hayan tenido un tratamiento que garantice la inactivación del virus.

Por lo demás, se han bloqueado tres certificados sanitarios de exportación a Colombia de plasma porcino, hidrolizados proteicos y productos de sangre de origen porcino para consumo animal.

Después de dos semanas, continúan bloqueados más de un centenar de certificados con partidas concretas por parte de unos 40 países. EFECOM

