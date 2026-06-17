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De fenómeno en redes a la librería: el viaje paralelo de Irene Nortes y su novela 'Hydra'

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Carlos Alberto Fernández

Vigo (Pontevedra), 17 jun (EFE).- Veinticuatro horas después de autoeditar su primera novela, 'Hydra', el libro se había viralizado entre sus seguidores en las redes sociales, y el teléfono de la creadora de contenido Irene Nortes echaba humo por mensajes del público y las editoriales dispuestas a contratar la propuesta fresca y "con temas contemporáneos" dirigida a los veinteañeros como ella.

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Aquello fue el 23 de marzo y, según explica a EFE de gira por Vigo, el proceso fue "muy fugaz" y con un ritmo "frenético": no le "dio tiempo como tal a disfrutar del autopublicado", de "presentar al mundo" ese "bebé" que sacó por sí misma. Su texto subió como la espuma en las listas y "al día siguiente tenía un montón de correos electrónicos y teléfonos a los que llamar".

Abrumada, Nortes (Madrid, 1999) vivió aquella semana "muy intensamente", consciente de que dar el salto a una editorial era una "oportunidad increíble". Ahora, bajo el sello de Suma, de Penguin Random House, el fenómeno de 'Hydra' ha llegado a las librerías y lo ha hecho, además, fiel a la versión editada por su autora, algo que le "gustó mucho".

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No esperaba, por ejemplo, que mantuvieran la portada que ella había pintado a acrílico sobre lienzo, y simplemente hubo algunos retoques, como cambiar la palabra ensaimada por la griega bougatsa, un pastel típico de la cocina de Grecia, el país donde está ambientada la novela.

Agradecida por ese respeto hacia su historia, su portada y su "esencia", Nortes señala que su libro ofrece "una historia muy fresca, un poco novedosa y generacional", escrita por "una chica de 27 años" para sus coetáneos, con temas "muy contemporáneos". En definitiva, una novela "muy veraniega" y también "muy romántica".

Como ella reconoce, es un relato "algo sencillito", con "buen rollo", pero también con "mucho trasfondo", para una lectura "amena y ligera".

Acostumbrada a sus miles de seguidores, ahora su libro se enfrenta al público general y Nortes admite "vértigo", pero a la vez sabe "muy bien" qué la ha llevado hasta aquí y está "dispuesta" a recibir "todo tipo de críticas".

Dice que le "compensa" porque "lo bueno" es que ahora su "bebé" está en las librerías y "puede llegar a mucha más gente", lectores que no la conocían. Eso, para ella, "es maravilloso".

Y es que Nortes "sabía" que a sus seguidores les "iba a gustar" el libro y lo iban a comprar, pero "no imaginaba" lo que llegó después: la publicación, el éxito y lo que conlleva, como las entrevistas o haber acudido a la Feria del Libro de Madrid el pasado domingo.

Allí firmó tres horas, atendió a casi 700 personas y tuvo que acabar "en un banco". Es algo que no había vivido "nunca; probablemente, el 'finde' más intenso" de sus 27 años.

La joven autora no quiere que este sueño hecho realidad "se quede en un libro y ya". En su cabeza hay "muchas ideas" y le encantaría "explorar muchos más géneros y muchas más formas de escribir". Ya tiene contrato para "una segunda novela" y "seguramente" se pondrá con ella en septiembre. Su viaje literario no ha hecho más que empezar. EFE

(Foto)

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