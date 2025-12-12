Espana agencias

El Tribunal de Apelación de París estudiará el próximo miércoles si autoriza la entrega de 'Josu Ternera' a España

Guardar

El Tribunal de Apelación de París estudiará el próximo miércoles a las 13.30 horas si da validez a la orden europea de detención dictada por la Audiencia Nacional contra el exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', en el marco del 'caso herriko tabernas' y al estar procesado por el presunto delito de dirección de organización terrorista.

Fuentes del propio tribunal consultadas por Europa Press han señalado que la Fiscalía ha tramitado la orden de detención y ha solicitado al Tribunal de Apelación de París que examine si esta orden debe ser validada o no, de conformidad con el procedimiento francés de revisión de las órdenes de detención europeas.

Será el próximo miércoles a partir de las 13.30 horas cuando se celebre una audiencia ante la sala de instrucción, según han añadido las mismas fuentes.

Cabe recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó procesar este año al exjefe de ETA por el delito de dirección de organización terrorista en el marco de la causa en la que se investigó la financiación de la banda a través de las 'herriko tabernas'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 lo acordó después de que la Sala de lo Penal revocase la conclusión del sumario y de que la Fiscalía solicitase que se ampliase el procesamiento contra 'Josu Ternera' --que fue inicialmente procesado en 2005-- para atribuirle ese nuevo delito.

Para ello tuvo en cuenta la documentación que se localizó tras la detención del histórico dirigente etarra en mayo de 2019 en Francia, concretamente la localizada en la cabaña-refugio de montaña en las proximidades de Saint Gervais-Les Bains, donde se escondía.

El instructor se hizo eco en su resolución del informe de la Fiscalía, que explicaba que la valoración conjunta de esos elementos "corrobora, al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención", vino actuando "como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".

"No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes", indicaba el Ministerio Fiscal.

También señalaba que "no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España". Y añadía que "no se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución".

Es por eso por lo que el juez instructor acordó ampliar el procesamiento contra 'Josu Ternera' por el delito de dirección de organización o grupo terrorista o subsidiariamente integración en los anteriores.

CAUSAS PENDIENTES EN ESPAÑA

Todo ello en el marco del conocido como 'caso herriko tabernas' o 'caso Batasuna', en el que el juez Baltasar Garzón investigó la red de financiación de ETA a través de esos establecimientos que controlaba Batasuna.

'Josu Ternera', de 74 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad.

En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones francés le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

El exjefe de ETA, en concreto, tiene pendiente todavía varios procedimientos que continúan abiertos en España: el del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, el del atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas o el de las propias 'herriko tabernas'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Socios y oposición afean una vez más al Gobierno su postura sobre el Sáhara y su alineamiento con Marruecos

El ministro de Exteriores se enfrenta a una oleada de críticas en el Congreso, donde diversos grupos cuestionan el respaldo del Ejecutivo al plan marroquí para el Sáhara Occidental y exigen mayor transparencia, diálogo y garantías para la autodeterminación saharaui

Socios y oposición afean una

El PSOE recalca que Leire Díez "no es militante" y muestra su respeto por el trabajo de la Guardia Civil y la justicia

Tras el arresto de Leire Díez por supuesta corrupción en contratos de la SEPI, la dirección socialista rechazó cualquier nexo con la exafiliada, subrayando la prioridad de los cauces legales y la autonomía de la investigación judicial en curso

El PSOE recalca que Leire

Vox tilda al PSOE de "partido de corruptos" tras la detención de Leire Díez y pide al PP presentar una moción de censura

El arresto de una exmilitante socialista por presunta corrupción en la SEPI desató una ola de tensiones en el Congreso, con reclamos cruzados entre partidos y exigencias de aumentar la supervisión sobre la adjudicación de contratos públicos

Vox tilda al PSOE de

Sanidad consultará el lunes con los sindicatos si retira el estatuto marco como pide el PP

Infobae

Montero afirma "tolerancia cero" del PSOE con casos como los de Salazar y Tomé mientras apunta la "hipocresía" del PP

El partido impulsa investigaciones internas imparciales ante denuncias, con protocolos confidenciales para la protección de víctimas y la activación temprana de medidas, mientras refuerza la independencia de la comisión antiacoso y subraya su enfoque preventivo y transparente

Montero afirma "tolerancia cero" del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el momento de

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

ECONOMÍA

José Elías, empresario, sobre la

José Elías, empresario, sobre la Lotería de Navidad: “Es el engaño del siglo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Ricardo Gil, hostelero, manda un mensaje al resto de empresarios: “Cumplir el convenio no es suficiente, todos los empleados necesitan un poco más”

Le ofrecen un empleo, deja su trabajo fijo y la despiden antes de empezar a trabajar: el juez condena a la empresa a indemnizarla con 12.000 €

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo