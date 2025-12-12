El estreno de 'Dímelo Bajito' continúa el idilio entre Mercedes Ron y Prime Video

Madrid, 12 dic (EFE).- Tras el éxito internacional de la trilogía 'Culpables', Prime Video estrena este viernes la película 'Dímelo Bajito', la primera entrega de una saga basada en las novelas de la autora superventas Mercedes Ron, que sigue el complicado triángulo amoroso entre estudiantes de instituto conectados por un oscuro pasado.

Este estreno forma parte del proyecto The House of Ron, una colaboración entre la plataforma de streaming y la autora que contempla hasta diez adaptaciones de sus novelas juveniles tras el triunfo de 'Culpa mía' (2023), la película más vista de Prime Video en su año de lanzamiento.

Con esta marcada hoja de ruta, el director Denis Rovira ('La influencia', 'Gusanos') aceptó la propuesta del productor de Vaca Films, Borja Peña, quien quiso "explotar posibles obras de Mercedes para hacer nuevas adaptaciones" tras quedar prendado de 'Culpa mía', explica en una entrevista con EFE.

Solo faltaba escoger al reparto, es decir, a los vértices del triángulo amoroso central de la trama que encarnarían a los dos hermanos y su amiga de la infancia. Y los elegidos fueron Alicia Falcó ('Las buenas compañías'), Fernando Lindez ('Élite') y Diego Vidales ('Nudes').

La película sigue entonces a Kamila (Alicia Falcó), cuya vida aparentemente normal se ve alterada por el regreso de los hermanos Di Bianco, Thiago (Fernando Lindez) y Taylor (Diego Vidales), que traen consigo las heridas que los separaron cuando tenían doce años.

"El triángulo amoroso que hay, al fin y al cabo, yo creo que es lo más llama la atención y lo que más va a enganchar, pero que la película tenga un tono de thriller más oscuro le da un toque distinto", asegura Lindez.

A lo largo de la trama, los personajes se enfrentarán a sus celos, secretos y deseos ocultos en una adaptación que ha contado con la aprobación de Mercedes Ron, quien además participó en el proceso creativo del largometraje.

"Ha sido muy guay porque me daban ese espacio para poder hablar y decir lo que era importante para las fans y creo que se va a notar mucho en la adaptación. Yo creo que es súper fiel", afirma la autora española de origen argentino, orgullosa de haber protegido "las escenas más icónicas del libro".

Los productores y el director también escucharon la voz del reparto juvenil, que aportó su perspectiva sobre la representación de la generación Z durante los ensayos y en el propio rodaje de esta "peli contada por adultos, pero que siempre tiene en cuenta la voz joven", según Falcó.

Para la actriz, la representación de los distintos tipos de relaciones que pueden tener los adolescentes también es destacable en el guión de Jaime Vaca: "Yo creo que está muy bien para el público, y sobre todo el público juvenil, mostrar todo tipo de relaciones. Sobre todo las adolescentes. Aprendemos a relacionarnos como podemos en el ámbito amoroso y en el sexual todavía más. Así que, es ficción y no es una película completamente educativa (...), pero es bonito que se vea".

La autora resalta que ver en la pantalla la primera adaptación de su trilogía 'Dímelo' materializa un sueño largamente acariciado: "Al final he estudiado Comunicación Audiovisual y me encanta este mundo. Era el sueño conseguir que se adaptaran mis libros y siempre lo he tenido muy presente, incluso cuando no estaban ni publicados", concluía.

El siguiente capítulo de la colaboración entre la escritora y Prime Video será 'Dímelo en secreto', la segunda entrega de la saga que se encuentra actualmente en producción, y las adaptaciones de la duología 'Enfrentados', confirmados por la plataforma. EFE

