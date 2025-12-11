La hija de Carmen Pano dijo que Ábalos le ofreció ser su asesora por 5.000 euros: "Que se los meta por donde le quepa"

En los mensajes incluidos en el informe policial, Leonor González Pano explicó a Víctor de Aldama que rechazó una oferta para convertirse en asesora de José Luis Ábalos, y resumió su postura con comentarios despectivos sobre la propuesta laboral realizada por el exministro. De acuerdo con Europa Press, estos mensajes revelan tanto el rechazo categórico de González Pano como su preocupación por las implicaciones que tendría aceptar dicha posición en el marco de la investigación por el ‘caso Koldo’. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, expuesto ante el juez Santiago Pedraz, utiliza estos hallazgos para profundizar en la hipótesis de pagos irregulares y relaciones de influencia en el entorno del Ministerio de Transportes.

Según detalló Europa Press, el análisis de las conversaciones vinculadas a la trama permitió detectar indicios de entregas de dinero en metálico y de un clima de presión y desconfianza dentro de los círculos investigados. El informe policial referente a los movimientos económicos recoge, como ejemplo, la admisión de Carmen Pano a De Aldama sobre la entrega de “10” el miércoles, cifra que los agentes asocian a 10.000 euros aún no transferidos, ligados a acuerdos relacionados con la supuesta red fraudulenta.

En el mismo documento, Europa Press publicó que la UCO incluyó numerosas conversaciones donde González Pano deja clara su negativa a trabajar como asesora pese a la oferta de 5.000 euros mensuales. La propia investigada expresó en mensajes que no estaba dispuesta a recibir ese dinero y que prefería evitar “problemas” que afectaran a De Aldama o a su entorno. Frases como “Me dan igual los casi 5mil euros” y “Que se los meta por donde le quepa” figuran en la documentación a la que tuvo acceso el medio. La fuente destacó además que González Pano manifestó su temor a verse obligada a corresponder con favores tras aceptar el puesto. Los agentes interpretan este tipo de intercambios como indicios de una dinámica de presión en torno a las ofertas de empleo efectuadas dentro de la red investigada.

El análisis también incluye menciones a pagos efectuados a familiares. Europa Press consignó que Carmen Pano, madre de la principal interlocutora, habría recibido 5.000 euros de Claudio Rivas. La Guardia Civil sostiene, según la información recabada por Europa Press, que el pago estaba vinculado a una contraprestación económica asociada a actividades de influencia en el marco del sector público. González Pano comentó a De Aldama, “Mira, a mi madre la han dado 5mileuro por el mero hecho de darte el dinero”, para luego remarcar lo cuidadoso que resultaba el trato hacia las personas de su círculo. Este tipo de referencias aparece repetidamente en la documentación presentada ante el juzgado por la UCO.

El informe policial destaca que no ha resultado posible delimitar el volumen exacto de las transacciones por ausencia de registros documentales, dado que los movimientos de dinero descritos ocurrieron en efectivo. No obstante, la UCO deja constancia de la existencia de entregas múltiples, principalmente de 5.000 euros cada una, presuntamente comandadas por Rivas. Según las conclusiones recogidas en el documento y citadas por Europa Press, estas partidas de dinero en metálico tenían relación con la adjudicación y desarrollo de gestiones de influencia en el ámbito ministerial, facilitadas por encuentros en dependencias oficiales.

Entre las comunicaciones revisadas, destaca el relato de González Pano a De Aldama después de una reunión: “Claudio encantado. Uno de los comentarios ha sido que no se imagina el dinero que ha soltado para cosas como las de hoy y luego eran mentira. Están encantados contigo y cómo está yendo todo”. Para la UCO, este comentario refuerza la tesis de que el intercambio de dinero precedía a citas en el Ministerio de Industria y tenía como objetivo afianzar el éxito de determinadas gestiones.

El medio Europa Press añadió que la investigación desveló conexiones estrechas entre Víctor de Aldama y los principales protagonistas de la trama, entre ellos José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García. Se documentó que el empresario dispuso de su secretaria personal para abordar asuntos vinculados a ambos funcionarios, incluidas funciones de asesoría fiscal y desplazamientos al domicilio ministerial, según consta en los mensajes intervenidos. La secretaria, en sus comunicaciones, llegó a mencionar a Ábalos como “el jefe” y al exasesor García como “K”, lo que, a juicio de los investigadores y según publicó Europa Press, muestra el nivel de acceso e interacción cotidiana en la red investigada.

La Guardia Civil expuso en su informe al juez que este conjunto de mensajes, junto con las declaraciones obtenidas y los registros de transferencias en efectivo, sostiene la existencia de una red organizada de pagos fuera de la legalidad y relaciones de influencia en el sector público y empresarial. Para la instrucción del ‘caso Koldo’, la UCO detalla que la recopilación de mensajes de texto, documentación y el análisis de los movimientos monetarios han sido claves para fundamentar las decisiones judiciales y las medidas cautelares aplicadas hasta el momento.