El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

El empresario Juan Carlos Barrabés ha defendido este jueves que tanto él como todas las empresas en las que tiene participación han actuado con "absoluta regularidad" y ha negado tener cualquier tipo de "relación comercial o profesional" con el exasesor ministerial Koldo García.

En su intervención inicial en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Barrabés ha anticipado que no va a contestar ninguna de las preguntas de los senadores al estar siendo "objeto de investigación en la vía judicial", en alusión a su condición de imputado en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nunca he tenido relación comercial o profesional con Koldo García. Jamás he intervenido en contratos, licencias o ayudas u otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre o con las demás personas relacionadas con la Operación Delorme", ha expresado.

"Respecto al resto de preguntas que me puedan formular y que, como saben, están siendo objeto de investigación en la vía judicial, por no perjudicar el derecho de defensa que me asiste, no voy a contestar a ninguna pregunta. Lo único que puedo decir es que tanto yo como las empresas en las que tengo participación han actuado con absoluta regularidad", ha aducido.

Durante los interrogatorios de las senadoras de UPN y Vox, María del Mar Caballero y Paloma Gómez, respectivamente, que le han preguntado sobre la adjudicación de contratos presuntamente vinculados a Begoña Gómez, Barrabés ha reiterado que se acoge a su derecho a no contestar pero que, en cualquier caso, "todas esas cosas ya están más que contestadas" y "son públicas".

CONTRATOS BAJO SOSPECHA

El empresario está imputado en el conocido como 'caso Begoña Gómez', en el que el magistrado investiga a la esposa de Sánchez por la presunta autoría de los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y la supuesta apropiación indebida de un 'software' en la creación de una cátedra universitaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En concreto, el magistrado investiga a Barrabés por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por la presunta adjudicación de contratos gracias a la supuesta recomendación de Begoña Gómez.

Además, la Fiscalía Europea acordó el pasado mes de junio citar en calidad de investigado a Barrabés por presuntas irregularidades en contratos sufragados con fondos europeos que avaló mediante carta Begoña Gómez.

Durante su declaración ante el juez Peinado, el empresario aseguró que mantuvo una reunión en el Palacio de La Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para abordar asuntos relacionados con el ámbito profesional de la innovación.

Barrabés negó la presencia de Begoña Gómez en ese encuentro, si bien reconoció haberse reunido con la mujer de Sánchez tanto en Moncloa como en su propia oficina. En aquellos encuentros, siempre según su testimonio, Gómez le habría pedido su ayuda para modificar un módulo del máster incluido en la cátedra que dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que es objeto de la investigación del juez Peinado.

