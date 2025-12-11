Espana agencias

El Congreso abrirá mañana sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una exposición

Guardar

El Congreso volverá a abrir sus puertas al público este viernes y sábado como colofón a los actos por el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978, y aprovechará para homenajear los 40 años de la adhesión de España a la UE, que tuvo lugar el 1 de enero de 1986, con una exposición en la Sala Constitucional, una de las más importantes de la Cámara.

La última vez que el Congreso abrió sus puertas a la ciudadanía fue los pasados 13 y 14 de junio, con motivo, en esa ocasión, del aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista.

LA QUINTA EN LO QUE VA DE LEGISLATURA

Y, como es habitual desde que lo instaurara el presidente 'popular' del Congreso Federico Trillo-Figueroa, este viernes el Congreso celebrará la que es ya la trigésima edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, la quinta en lo que va de legislatura, abriendo la conocida como Puerta de los Leones.

Y durante dos días los ciudadanos que así lo deseen podrán acercarse al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para hacer un recorrido por sus instalaciones. Este año, como novedad, habrá una exposición en la Sala Constitucional con documentos del archivo del Congreso relacionados con la pertenencia de España a la UE, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los primeros visitantes en llegar a las Jornadas, como suele ser habitual, serán recibidos por la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, y el resto de los miembros de la Mesa y con los portavoces que quieran acercarse a saludarles.

SE CELEBRA DESDE 1997

Esta actividad se inauguró en 1997 a iniciativa del entonces presidente de la Cámara, Federico Trillo, para celebrar ese año el aniversario de la Constitución de 1978. Y una década después, en 2005 y 2006, fue el socialista Manuel Marín quien amplió las jornadas a junio para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes.

La también socialista Armengol quiso retomar esa segunda convocatoria de junio siendo la de este año las cuartas Jornadas de Puertas Abiertas celebradas en ese mes y las segundas de su mandato (las quintas si se cuentan las de diciembre). En las Jornadas de Puertas Abiertas de noviembre de 2024 fueron casi 9.000 las personas que visitaron el Congreso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Llorca ve "grave" que Bernabé y Torró (PSOE) pudieran estar "encubriendo" los comportamientos de Salazar

El presidente Juanfran Pérez Llorca cuestiona que socialistas de alto nivel, tras denuncias internas sobre el caso Salazar, no acudieran a la Fiscalía, lo que reaviva el debate sobre transparencia y mecanismos de rendición de cuentas en partidos políticos

Llorca ve "grave" que Bernabé

Aznar tilda de "error muy grande" que Estados Unidos realizara acciones que concluyeran con la "disolución" de la UE

El ex presidente José María Aznar alertó sobre las consecuencias de adoptar sin filtros modelos ajenos, destacó que importar esquemas foráneos puede afectar la autonomía europea y pidió soluciones fundamentadas en la experiencia histórica y política continental

Aznar tilda de "error muy

Tezanos no descarta que el CIS pregunte sobre monarquía, pero cree que la ciudadanía no lo diagnostica como un problema

El presidente del CIS aclaró ante el Senado que los cambios en los cuestionarios dependen exclusivamente de tendencias estables en la opinión ciudadana y rechazó cualquier tipo de presión política para incluir temas ajenos a la preocupación pública detectada

Tezanos no descarta que el

Gallardo (PSOE) reconoce que "evidentemente" se han hecho "mal las cosas" en el caso Salazar

El PSOE extremeño implementa medidas para modernizar los protocolos de disciplina interna, fortalecer la protección de denunciantes y agilizar la gestión de expedientes tras reconocer fallos, según informó Europa Press, en respuesta a recientes fallas en su estructura organizativa

Gallardo (PSOE) reconoce que "evidentemente"

Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

Expertos y forenses advierten que la falta de control institucional, unida al aislamiento forzado de la víctima, permitió un largo periodo de agresiones indetectables para las autoridades, cuya omisión retrasó la protección y el acceso a ayuda especializada

Juzgan a un hombre por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Madrid amplía

El Ayuntamiento de Madrid amplía la Zona SER a 17 nuevos barrios, cobrará en algunos más allá de las 21:00 horas y también domingos y festivos

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una mexicana que demostró su descendencia con una carta firmada por un doctor en Historia colonial

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si alguna vez se te inunda el coche, jamás intentes arrancarlo para ver si funciona”

Los trenes de Eurostar ya no permiten sándwiches de jamón ni queso a bordo: se trata de un problema de salud pública

Las seis empresas españolas elegidas por la OTAN para el programa militar ‘Diana’: del ámbito espacial a los drones

ECONOMÍA

Los expertos de Trabajo proponen

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Carlos Melio, abogado: “La empresa no puede bajarte el sueldo cuando quiera, debe justificarlo”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”