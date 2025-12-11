Ábalos puso a disposición de Guaidó "todas las empresas públicas y de prestigio internacional" españolas

El mandato entregado a Víctor de Aldama sirvió no solo para asegurar que la carta oficial llegara a manos de Juan Guaidó, sino también para posicionar a De Aldama como el principal canal de comunicación entre el Gobierno español y la oposición venezolana. Según consignó Europa Press a partir de la investigación judicial del denominado ‘caso Koldo’, esta designación fue formalizada en la misiva remitida por José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento, y jugó un papel fundamental en la articulación de canales informales para tratar asuntos bilaterales y de cooperación con Venezuela. El sumario judicial recoge que Ábalos dirigió a Guaidó una carta oficial en julio de 2019 que no solo ofrecía respaldo institucional, sino también acceso directo a los principales recursos empresariales españoles, evidenciando así el nivel de compromiso político asumido por la administración española hacia la oposición venezolana en ese momento.

De acuerdo con Europa Press, la carta firmada por Ábalos fue autenticada por el sello administrativo del Ministerio y presentaba una oferta explícita: ponía a disposición de la oposición venezolana "todas las empresas públicas y de prestigio internacional" vinculadas a España. Además, contemplaba la posibilidad de canalizar apoyo mediante empresas privadas recomendadas por los representantes de Guaidó. El contenido del documento precisaba que España brindaba recursos materiales, asistencia técnica y conocimientos expertos, todo ello destinado a colaborar en una eventual reconstrucción económica del país sudamericano en caso de que la situación política favoreciera una transición de gobierno.

La comunicación institucional también transmitía un mensaje de solidaridad y expresaba la esperanza en una pronta resolución de la crisis sociopolítica venezolana. Según los documentos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, detallados por Europa Press, el compromiso recogido en la carta cubría no solo el respaldo político, sino una disposición formal para colaborar con la reactivación de sectores económicos estratégicos en Venezuela. Esta estrategia respondía al reconocimiento internacional de Guaidó como interlocutor legítimo en Venezuela y a la presión ejercida por aliados europeos y americanos que exigían soluciones a la crisis.

Europa Press publicó que la decisión de elegir a De Aldama como intermediario se fundamentó en una relación previa de confianza con responsables españoles, anterior al envío formal de la carta a Guaidó. Esta circunstancia resultó determinante para profundizar la cooperación entre el Gobierno español y el equipo político de Guaidó durante 2019. En el análisis policial del ‘caso Koldo’ se resalta un encargo institucional conferido directamente a De Aldama: "Hemos enviado a Víctor de Aldama con la misión, no solo de hacerle llegar esta misiva, sino también para que sirva de enlace en nuestras relaciones." Esta cita, reproducida de forma literal por Europa Press, subraya que el papel de De Aldama excedía la simple transmisión del documento; asumía, además, la función de agente estratégico tanto en gestiones diplomáticas como comerciales.

El sumario judicial reveló que la participación de De Aldama no se limitaba a momentos puntuales, sino que respondía a una estrategia española para establecer canales de comunicación paralelos a los procedimientos diplomáticos convencionales. Europa Press explicó que esta alternativa facilitó el contacto directo y la gestión de intereses con los actores de la oposición venezolana, permitiendo al Gobierno español sortear las vías habituales y actuar con mayor flexibilidad en el contexto internacional de 2019.

La carta enviada por Ábalos y su integración en el procedimiento judicial otorgaron a De Aldama un papel central en la reconstrucción histórica de los lazos informales entre el Ejecutivo español y la facción liderada por Guaidó. Según Europa Press, esta documentación respalda con pruebas materiales la existencia de mecanismos alternativos usados por la administración española para canalizar su apoyo a la oposición, configurando un antecedente comprobable de colaboración extrainstitucional.

La inclusión de la carta en la causa judicial permite delimitar el alcance de estas prácticas informales por parte del gobierno. Europa Press señaló que la investigación de la UCO analiza las consecuencias que la implicación de actores privados como De Aldama pudo haber tenido en la orientación de la política exterior española respecto a Venezuela. Además, la investigación examina el grado en que la formalidad administrativa y ministerial interactuó con procedimientos informales para gestionar la relación bilateral, abordando también posibles implicaciones procesales y geopolíticas derivadas de esas decisiones.

La carta oficial se ha convertido en una pieza probatoria relevante en el ‘caso Koldo’, ya que aporta elementos clave para entender la naturaleza y el alcance del respaldo estatal a la oposición venezolana, según enfatizó Europa Press. La misiva destaca el acompañamiento ofrecido por el Gobierno español a la gestión y aspiraciones políticas de Guaidó en un contexto marcado por la crisis institucional en Venezuela y el reconocimiento mayoritario de la comunidad internacional hacia el dirigente opositor.

El análisis de la documentación incorporada a la causa judicial muestra que el respaldo del Ejecutivo español a la oposición venezolana se apoyó no solo en declaraciones políticas, sino también en acciones concretas para proporcionar asistencia y recursos. La carta abierta ponía a disposición de Guaidó empresas españolas de alcance global e incluía mecanismos para la recomendación de firmas privadas por parte del propio equipo opositor, lo que ampliaba las capacidades de cooperación bilateral fuera del marco exclusivamente público.

Europa Press detalló que este modo de proceder permitía a España mantener una interlocución directa y ágil con los grupos opositores venezolanos, algo que resultaba relevante en la coyuntura internacional del año 2019, cuando varios gobiernos europeos y latinoamericanos promovían alternativas políticas dentro de Venezuela. El uso de intermediarios privados y la institucionalización de su rol en las comunicaciones diplomáticas representaron, según la investigación judicial referida por Europa Press, un precedente de colaboración documentada entre un gobierno europeo y los equipos políticos contrarios al régimen chavista en Venezuela.

El seguimiento policial de la documentación original ha permitido reconstruir los canales informales de contacto y la red de relaciones auspiciada por la administración de Ábalos, con un foco especial en el impacto que tuvieron las decisiones adoptadas fuera del circuito diplomático ordinario. El análisis de la UCO, recogido en sumario e informado por Europa Press, considera tanto la justificación institucional como las posibles consecuencias procesales de la utilización de vías paralelas para la gestión de intereses políticos y económicos con Venezuela.

La existencia de la carta enviada por Ábalos y la identificación expresa de De Aldama como interlocutor contribuyen a clarificar el alcance del apoyo español a la oposición venezolana y a documentar el modo en que la administración española canalizó su respaldo durante la etapa clave de la crisis. Según Europa Press, la relevancia de este documento oficial radica en que proporciona una base probatoria sólida para el análisis de la implicación española en las operaciones de apoyo a la oposición y en la gestión bilateral de la crisis venezolana ante la comunidad internacional.