Peritos ven "coherente" el relato de mujeres que denunciaron a un hombre por violación tras ofrecerles empleo

Peritos que realizaron los informes psicólogicos de tres mujeres, una de ellas menor, presuntamente violadas por parte de un hombre -- acusado de ofrecerles empleo en un futuro club de alterne en Ordes (A Coruña) pero con el objetivo realmente, según Fiscalía, de agredirlas sexualmente -- han calificado de "coherente" su relato, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña.

"Los hechos que denuncian están basados en hechos vividos", han expuesto. "El daño psicólogico no es simulado", han apuntado respecto al testimonio ofrecido por las mismas y que han calificado de "coherente" en el caso de dos de las mujeres, en una vista que comenzó el martes con declaración a puerta cerrada de las chicas. En cuanto a la tercera, ha indicado que no tienen "pruebas" porque no pudieron realizar el examen pertinente.

Por su parte, dos forenses han señalado que "no se puede confirmar sumisión química de estas mujeres", pero sí han ratificado "amnesia" compatible con la ingesta de algún tipo de químico que les anulase la voluntad. "Consumo de alcohol y algo más", han precisado.

"Puede ser debido a que se trate de una única exposición en dosis bajas, muchas veces por debajo de los niveles de detección que tenemos hoy en día", han señalado.

En la sesión de este miércoles, también ha declarado la esposa del acusado que ha manifestado que las jóvenes "se ofrecieron para trabajar como prostitutas". "Les expliqué las condiciones para chica de compañía y me dijeron que sí", ha aseverado para manifestar que pensaba que la menor tenía 18 años.

HECHOS

Fiscalía pide para el hombre, en prisión provisional por esta causa desde mayo de 2024, penas que suman 71 años de prisión, una petición que la acusación popular, ejercida por SOS Racismo, eleva a 145 mientras la defensa reclama la libre absolución.

Según el escrito fiscal, el acusado reclutó desde principios del año 2023 a personas para trabajar en un futuro club de alterne en Ordes (A Coruña), en concreto, las captaba a través de anuncios para realizar labores de limpieza, entre otras.

Además, trató de convencerlas en algunos casos para ejercer la prostitución, lográndolo en alguna ocasión. Sin embargo, sostiene, "el propósito era mantener relaciones sexuales con ellas".

"ADORMECIMIENTO" DE LAS MUJERES

Para ello, desde finales de marzo de 2023, contaba con una sustancia que, mezclada con alcohol, "generaba desorientación, perdida parcial y/o total de conciencia y adormecimiento de todos los miembros".

De este modo, el escrito fiscal recoge cómo, entre el 21 de marzo de 2023 y el 1 de abril de 2023, una de las víctimas se reunió con el acusado tras haber acordado con el mismo empezar a trabajar en las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el denominado 'Club Pasión'.

Una vez allí, fueron a un establecimiento cercano y, durante el transcurso de una conversación en la que trataba de convencerla para que ejerciese la prostitución, la invitó a dos consumiciones alcohólicas en las que el acusado introdujo la sustancia referida.

Lo cual generó en la mujer desvanecimiento, desorientación y pérdida de conciencia parcial, así, el acusado la condujo a un lugar apartado y la agredió sexualmente. Finalmente, esta perdió totalmente la consciencia, volviéndola a recobrar al día siguiente en una habitación de hotel en la misma localidad de Mesón do Vento.

OTRAS VÍCTIMAS

Entre el 1 de abril y el 6 de abril de 2023 el encausado convenció a otra de las víctimas para que ejerciese la prostitución -- aunque inicialmente ella contactó con él por una oferta de trabajo de limpieza -- y, después de haberla invitado a cenar e insistir en que bebiese vino, le dijo que bebiese un chupito de alcohol.

No obstante, ante la insistencia del hombre, aceptó e ingirió la bebida en la que el procesado había introducido la sustancia ya mencionada y sufrió los efectos referidos. "Lo cual fue aprovechado por el acusado para conducirla a una habitación", donde la agredió sexualmente.

Además, en la noche del 7 de abril, "aprovechando que no podía abandonar el club ante la total dependencia económica del acusado, se introdujo en su habitación con igual ánimo, para mantener relaciones sexuales" y la volvió a agredir.

Otra de las víctimas, menor en la fecha de los hechos, contactó en los primeros días del mes de abril de 2023 con el hombre, al ofrecer este un trabajo para camareras, llegando a acordar con él ser empleada con esta actividad en el mencionado club.

A partir de ese momento, el procesado comenzó a invitarla a consumiciones alcohólicas en las que introducía la sustancia referida. Así, tras ingerir una de estas bebidas, la joven "comenzó a sentirse mareada, perdiendo la consciencia y llegando a recobrarla en determinados momentos durante la noche". Según el escrito, la penetró tanto anal como vaginalmente en varias ocasiones.

PETICIÓN DE CONDENA

Por todo ello, entre otras medidas, Fiscalía pide 10 años de prisión para el acusado por el primer caso por un delito de violación agravada, prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a menos de 300 metros durante 11 años, así como siete años de libertad vigilada. A mayores, el pago de 30.000 euros por razón de secuelas psíquicas y 20.000 por razón de daños morales.

En el segundo caso, solicita 10 años de cárcel por violación agravada, prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a menos de 300 metros durante 11 años, siete años de libertad vigilada y el pago de 30.000 euros por razón de secuelas psíquicas y 40.000 por razón de daños morales. Reclama, también, seis años de prisión por un delito de violación.

Finalmente, por el último caso, el Ministerio Público pide por cada uno de los tres delitos de violación cometidos 15 años de cárcel y prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 300 de metros por 21 años, así como libertad vigilada por otros tantos años y la cuantía de 40.000 euros por razón de secuelas psíquicas y 90.000 euros por razón de daños moral.

