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Dos policías españoles y dos gibraltareños harán el control de pasaportes en Gibraltar

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Gibraltar, 21 jun (EFE).- Dos policías españoles y dos gibraltareños serán los encargados del control de pasaportes a la entrada y a la salida de Gibraltar en el punto que se ha habilitado en el aeropuerto para las verificaciones del espacio Schengen.

Con la entrada en vigor provisional del Tratado de Gibraltar, el próximo 15 de julio, desaparece el histórico control de pasaportes en la verja entre el Peñón y la Línea de la Concepción (Cádiz), y habrá un control dual sólo en el aeropuerto (los que entren por barco serán conducidos al aérodromo para pasarlo).

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El número de agentes se reducirá a dos de cada lado, ha confirmado el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en una entrevista con un grupo de medios españoles, ya que el aeropuerto es "muy pequeño".

El desmantelamiento de la verja, que prevé la libre circulación de personas y mercancías, beneficiará a los 300.000 andaluces que viven en la zona y a los 15.000 trabajadores transfronterizos que a diario sufren, según la hora, unas colas inmensas en el cruce de la frontera. EFE

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