Feijóo mide hoy la "credibilidad" de Sánchez tras el 'caso Salazar', la sentencia del fiscal y la prisión de Ábalos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "qué credibilidad tiene su Gobierno" y lo hará en la primera sesión de control del Congreso tras la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos, tras los errores asumidos por el propio Sánchez en la gestión del procedimiento abierto en el partido por las denuncias de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar y un día después de difundirse la sentencia con la que se inhabilita al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

El pasado sábado, en una conversación informal con periodistas el jefe del Ejecutivo asumió "en primera persona" los errores cometidos por el partido, que ha reconocido que no actuó diligentemente ni atendió correctamente a las subordinadas de Salazar en Moncloa que denunciaron el acoso en el canal interno del PSOE. Además, este martes el Gobierno ha cesado a Antonio Hernández, mano derecha del exasesor gubernamental, al que algunas mujeres habían señalado por intentar proteger a Salazar.

El de este miércoles es el único Pleno de control de este mes de diciembre, se celebra en plena campaña de las elecciones extremeñas del día 21 y con Ábalos en prisión preventiva por el caso de las presuntas mordidas por la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario en pandemia.

Los distintos casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE saldrán también a colación en el debate que mantendrá con Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal, quien le instará a hacer "balance de gestión".

Y también debatirá esta semana con el presidente del Gobierno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le invitará a desvelar "qué es lo que más le preocupa" en este momento de la legislatura en el que ha perdido el apoyo de Junts y cuenta con una mayoría en contra en el Congreso.

BOLAÑOS Y ALBARES

Además, el PP y Vox quieren dirigirse al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para el que han presentado un total de cuatro preguntas.

En concreto, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, intentará que confiese si "cree que es positiva la imagen que proyecta el Gobierno"; el secretario general del partido, Miguel Tellado, se interesará por si comparte con Sánchez "que gobernar es resistir" y la también dirigente 'popular' Cuca Gamarra, le instará a aclarar qué entiende por "ejercicio democrático".

Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, emplazará al ministro a explicar "qué pueden esperar los españoles" del Gobierno el año que viene.

INTERPELACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN A YOLANDA DÍAZ

Los 'populares' también han presentado sendas preguntas para que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se pronuncie sobre el "prestigio" de España en el exterior y, en concreto, por cómo afecta la corrupción a esta imagen. Estas preguntas llevan la firma, respectivamente, de los diputados Carlos Rojas y de Jaime de Olano.

Y, después de las preguntas a los miembros del Gobierno, el PP volverá a pedir cuentas por la corrupción a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Inicialmente, los 'populares' habían dirigido esta interpelación a Bolaños, pero el ministro comunicó ausencia durante el turno de interpelaciones y el partido optó por plantear el asunto a la también ministra de Trabajo y máxima responsable del socio minoritario en el Gobierno.

Esta interpelación que dará lugar a una moción sobre el mismo tema que se votará ya en el Congreso en febrero de 2026, cuando la Cámara retome los Plenos ordinarios tras el paréntesis navideño y del mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios.

