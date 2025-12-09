Una acusación pide a la jueza de la dana recuperar los WhatsApp del jefe de gabinete de Mazón del 29O

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que recupere los WhatsApp de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, el día de la riada.

Así consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la federación, acusación popular en la causa de la dana, ha presentado a la jueza tras la aportación, por parte de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas --investigada--, de sus WhatsApp de ese día intercambiados tanto con Mazón como con Cuenca.

En su declaración en sede judicial, Cuenca manifestó --tal y como recoge el mismo escrito-- que sus WhatsApp se perdieron al cambiar su terminal de teléfono móvil en el mes de julio de 2025 en la Generalitat, quedándose allí el terminal antiguo. Asimismo, sostuvo que no tendría problemas en exhibir los mensajes de su móvil.

Ante estas manifestaciones, "y teniendo en cuenta la existencia de herramientas de recuperación de datos de WhatsApp del terminal de móvil antiguo y que dicho terminal se quedó en las dependencias del departamento de informática de la Generalitat", esta parte solicita que se oficie a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions o al departamento correspondiente que se encargue de la sustitución de los terminales móviles a fin de que informen si conservan el teléfono móvil sustituido por Cuenca.

Si es así, la federación reclama que la Direcció informe al juzgado si es posible recuperar los mensajes de la aplicación WhatsApp que obren en el dispositivo y, en caso afirmativo, que proceda a remitir el mismo al órgano judicial para que por la Letrado de la Administración de Justicia se proceda al correspondiente cotejo de los mensajes enviados y recibidos el día 29 de octubre de 2024.