Los mismos tres exaltos cargos, citados este miércoles por otro caso de residencias en los juzgados de Collado Villalba

Durante su declaración, el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón indicó ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba que no tuvo conocimiento de los protocolos bajo investigación y que su intervención en el caso específico se basó en criterios clínicos propios, sin que mediara la aplicación de directrices externas. El medio El País explicó que este profesional, junto al geriatra del Hospital Puerta de Hierro, se encuentra imputado en el procedimiento que examina la atención brindada a residentes de centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia de covid-19. La instrucción judicial se reactivó esta semana tras meses de paralización, con la citación de tres exaltos cargos del gobierno madrileño: Francisco Javier Martínez Peromingo, Carlos Mur y Pablo Busca, investigados por presunta denegación de asistencia hospitalaria a personas mayores en residencias durante la primera ola de la crisis sanitaria.

Según informó El País, Martínez Peromingo compareció personalmente y calificó los protocolos distribuidos en marzo de 2020 como “discriminatorios”. Explicó que transmitió en repetidas ocasiones esa preocupación a Carlos Mur, superior jerárquico, tanto mediante comunicaciones escritas como a través de WhatsApp. La reanudación de las diligencias judiciales coincidió con la ausencia de Mur y Busca en las citaciones previas, un hecho ante el que la acusación particular contempla solicitar órdenes de busca y captura para garantizar su presencia ante la Justicia, tal como reportó el mismo diario.

El proceso se centra en esclarecer si miles de residentes de geriátricos de Madrid sufrieron restricciones arbitrarias en su acceso a hospitales públicos tras la aplicación de los criterios señalados en dichos protocolos. El procedimiento específicamente investiga la muerte de una mujer residente en Sanitas Torrelodones, hecho que motivó la citación de los altos cargos y geriatras de enlace, según detalló El País. En el expediente figuran también los referidos médicos de enlace de los hospitales Puerta de Hierro y Gregorio Marañón.

El Juzgado de Instrucción número 2 convocó a los exresponsables autonómicos en el marco de una investigación paralela, aunque conectada con otros procedimientos ya abiertos sobre la gestión de la atención médica a mayores en las residencias al inicio de la pandemia. La investigación judicial, según publicó El País, revisa la legalidad de las decisiones administrativas emitidas por las autoridades madrileñas y la posible responsabilidad penal de quienes diseñaron y ejecutaron los protocolos que marcaron restricciones por razones discriminatorias.

Martínez Peromingo, al rendir testimonio, expresó ante el magistrado que los documentos remitidos a los geriatras de enlace establecían condiciones excluyentes en la derivación de pacientes a hospitales, información que —según afirmó— trasladó reiteradamente a Mur. Por su lado, el geriatra de enlace del Gregorio Marañón indicó no haber recibido tales instrucciones y que su actuación respondió únicamente a las circunstancias clínicas de los pacientes. Respecto al caso bajo análisis, el profesional reconoció que el padre de la denunciante no fue derivado a un centro hospitalario, sin poder concretar el diagnóstico mantenido durante la atención, consigna El País.

Las recientes comparecencias adquieren una dimensión particular pues ocurren tras un periodo de paralización judicial, durante el cual varios jueces propusieron remitir sus pesquisas al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid para unificar los casos relacionados con la gestión residencial en una sola macrocausa, dadas las similitudes entre los hechos y los protagonistas. Según relató El País, la propuesta fue desestimada por el titular de dicho juzgado, y la decisión final respecto a la posible acumulación de causas está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En el trasfondo de las diligencias judiciales permanece el debate acerca de si la población anciana alojada en centros de la Comunidad de Madrid recibió un trato desigual respecto al acceso a la atención hospitalaria en el periodo más severo de la emergencia sanitaria. El proceso busca determinar si existieron vulneraciones de derechos en ese contexto y si puede atribuirse alguna responsabilidad penal a los técnicos y altos funcionarios implicados en la elaboración y ejecución de los protocolos. El País puntualizó que la instrucción incorpora documentos oficiales, informes médicos y testimonios para reconstruir los hechos y delimitar responsabilidades.

La investigación involucra tanto la actuación de los responsables políticos como la labor de los profesionales a quienes se encomendó la aplicación efectiva de esas medidas restrictivas en determinados hospitales, entre ellos el Puerta de Hierro y el Gregorio Marañón. El proceso recibió renovado impulso por la gravedad de las acusaciones que se trasladan a altos cargos y geriatras de enlace, señalados como ejecutores de directrices que habrían restringido la atención a uno de los colectivos más expuestos al impacto sanitario de la pandemia.

De acuerdo con El País, la causa judicial sobre la gestión de las residencias durante la pandemia se encuentra en una etapa de investigación amplia, integrando comparecencias, análisis documental y recopilación de pruebas. Esta fase de instrucción pretende determinar si las decisiones administrativas y clínicas tomadas durante la fase aguda de la crisis sanitaria se ajustaron a la legalidad, y si existieron prácticas discriminatorias punibles en la atención a residentes de la red de centros sociosanitarios.

La instrucción permanece abierta y a la espera de nuevas decisiones judiciales sobre la consolidación o no de los procesos asociados, mientras avanza la revisión de informes, ampliación de testimonios y estudio de los elementos jurídicos que permitan esclarecer los hechos y dirimir la posible existencia de responsabilidad penal o administrativa en los implicados. El caso sigue generando debate en el ámbito judicial y social por el impacto de las políticas sanitarias adoptadas en la Comunidad de Madrid frente a la población mayor durante el inicio de la covid-19, según plasmó El País.