Espana agencias

Gallardo (PSOE) reconoce que "evidentemente" se han hecho "mal las cosas" en el caso Salazar

Guardar

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato de este partido a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado sobre el caso que rodea al exdirigente socialista Francisco Salazar que el partido cuenta con un protocolo que "está claro que podía haber funcionado mejor". Al tiempol, ha considerado que "evidentemente se han hecho mal las cosas".

Para Gallardo, "las víctimas siempre tienen la razón, ante cualquier situación de acoso siempre hay que estar con las víctimas, siempre". "Este partido tiene un protocolo que claro que podía haber funcionado mejor, porque no ha funcionado correctamente pero, en cualquier caso, el Partido Socialista es un partido que siempre, siempre ha apostado por el feminismo como un principio claro de igualdad", ha dicho.

"Esto no lo pueden decir otros", ha insistido. "Cuando hay una situación de acoso en mi partido hay que tener tolerancia cero. Tolerancia cero", ha insistido.

De esta forma se ha pronunciado en una entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que sobre los seis meses que han pasado los expedientes presentados paralizados, Miguel Ángel Gallardo ha insistido en que "evidentemente se han hecho mal las cosas, se podían haber hecho mejor y siempre siempre tolerancia cero con el acosador y absolutamente acompañamiento a las víctimas".

También ha reconocido que no tuvo la oportunidad de tratar "mucho" a Francisco Salazar y que en aquellos tiempos él mismo estaba en un proyecto distinto que era el de Susana Díaz, y en cualquier caso era un compañero del partido a quien en alguna ocasión ha saludado "como es lógico".

Sobre Susana Díaz y si se equivocó al apoyar a la misma en lugar de a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, Miguel Ángel Gallardo ha considerado que "cuando uno defiende algo puede quedarse en minoría pero eso no significa equivocarse", y que "simplemente" se quedó en minoría, al tiempo que se muestra como un "profundo demócrata": "ganó Pedro Sánchez y mi secretario general es Pedro Sánchez".

Sobre otros temas nacionales en relación al hecho de que Gallardo está en campaña recorriendo Extremadura y sobre el 'Peugeot' en el que se movía Pedro Sánchez en las primarias de 2017, Miguel Ángel Gallardo ha explicado que lleva su propio coche y, por tanto, "no hay ningún problema", y no ha querido pronunciarse sobre si Sánchez sí los tuvo, a continuación de lo cual ha insistido en hablar de los problemas de Extremadura.

Finalmente y preguntado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el caso que rodea al hermano de Pedro Sánchez y su contratación en la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo ha sostenido que "no es justo" comparar "cuestiones que son de presunta corrupción" con el caso del que él mismo forma parte y que, como reitera, "parte de una denuncia falsa" y "basada" en recortes de periódico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP y Vox llevan al Parlamento iniciativas para frenar contratos con Huawei y proveedores chinos que creen de alto riesgo

La creación de una agencia estatal especializada gana apoyo en el Congreso mientras se intensifica el debate sobre el acceso de compañías extranjeras a datos sensibles, aumentando la presión por cambios legales para reforzar la protección digital y la soberanía de los sistemas públicos

PP y Vox llevan al

Tezanos niega instrucciones de Moncloa y enmarca las críticas al CIS en una "estrategia política": "Soy independiente"

Tezanos niega instrucciones de Moncloa

Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

Juzgan a un hombre por

Interior insiste en que Galicia pague el 50% de su Policía Adscrita y llama a firmar el acuerdo como hizo Andalucía

El Gobierno central plantea que la administración gallega cubra la mitad de los sueldos y gastos de la unidad policial especializada, en medio de negociaciones tensas sobre competencias y financiación que amenazan la protección de las víctimas en la región

Interior insiste en que Galicia

Cargos del PSOE urgen a resolver el caso Salazar por el desgaste que genera incluso entre "sanchistas"

Fuentes consultadas por Europa Press revelan temor en sectores próximos a la cúpula socialista a una crisis de confianza sin precedentes si la ejecutiva no aporta respuestas rápidas y transparentes sobre los hechos vinculados con el exdirigente Francisco Salazar

Cargos del PSOE urgen a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”