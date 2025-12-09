Gallardo (PSOE) reconoce que "evidentemente" se han hecho "mal las cosas" en el caso Salazar

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato de este partido a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado sobre el caso que rodea al exdirigente socialista Francisco Salazar que el partido cuenta con un protocolo que "está claro que podía haber funcionado mejor". Al tiempol, ha considerado que "evidentemente se han hecho mal las cosas".

Para Gallardo, "las víctimas siempre tienen la razón, ante cualquier situación de acoso siempre hay que estar con las víctimas, siempre". "Este partido tiene un protocolo que claro que podía haber funcionado mejor, porque no ha funcionado correctamente pero, en cualquier caso, el Partido Socialista es un partido que siempre, siempre ha apostado por el feminismo como un principio claro de igualdad", ha dicho.

"Esto no lo pueden decir otros", ha insistido. "Cuando hay una situación de acoso en mi partido hay que tener tolerancia cero. Tolerancia cero", ha insistido.

De esta forma se ha pronunciado en una entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que sobre los seis meses que han pasado los expedientes presentados paralizados, Miguel Ángel Gallardo ha insistido en que "evidentemente se han hecho mal las cosas, se podían haber hecho mejor y siempre siempre tolerancia cero con el acosador y absolutamente acompañamiento a las víctimas".

También ha reconocido que no tuvo la oportunidad de tratar "mucho" a Francisco Salazar y que en aquellos tiempos él mismo estaba en un proyecto distinto que era el de Susana Díaz, y en cualquier caso era un compañero del partido a quien en alguna ocasión ha saludado "como es lógico".

Sobre Susana Díaz y si se equivocó al apoyar a la misma en lugar de a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, Miguel Ángel Gallardo ha considerado que "cuando uno defiende algo puede quedarse en minoría pero eso no significa equivocarse", y que "simplemente" se quedó en minoría, al tiempo que se muestra como un "profundo demócrata": "ganó Pedro Sánchez y mi secretario general es Pedro Sánchez".

Sobre otros temas nacionales en relación al hecho de que Gallardo está en campaña recorriendo Extremadura y sobre el 'Peugeot' en el que se movía Pedro Sánchez en las primarias de 2017, Miguel Ángel Gallardo ha explicado que lleva su propio coche y, por tanto, "no hay ningún problema", y no ha querido pronunciarse sobre si Sánchez sí los tuvo, a continuación de lo cual ha insistido en hablar de los problemas de Extremadura.

Finalmente y preguntado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el caso que rodea al hermano de Pedro Sánchez y su contratación en la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo ha sostenido que "no es justo" comparar "cuestiones que son de presunta corrupción" con el caso del que él mismo forma parte y que, como reitera, "parte de una denuncia falsa" y "basada" en recortes de periódico.