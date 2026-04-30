Míchel: "No es una final"

Girona, 30 abr (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, destacó este jueves en rueda de prensa que el partido con el Mallorca en Montilivi "no es una final" porque quedan cinco jornadas, pero admitió que un triunfo sería "importantísimo" porque hay "muchos equipos en el mismo saco y ganar un partido es un paso grande en la clasificación".

Reconoció que el equipo no le gustó "nada" en la primera parte de la derrota con el Valencia (2-1), pero reivindicó que el Girona es "mucho, mucho, mucho mejor equipo que al principio de la temporada y que el año pasado y hay otro ambiente dentro".

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"Este año estoy feliz y encantado con la plantilla que tengo. Todo el mundo está concentrado y al 100 % con el Girona. No tiene nada que ver con el año pasado. Para mí no hay comparación", añadió el entrenador en este sentido.

Míchel señaló que es "un año de sufrimiento". El equipo tendría que haber hecho "una segunda vuelta de 'Champions'" para estar tranquilo a estas alturas, porque el inicio fue "tan malo" que "es difícil solucionarlo sin sufrir".

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"LaLiga está muy igualada y cuando tienes dos o tres resultados malos estás otra vez en una situación complicada, pero como todo el mundo. Hay once equipos que están en la misma situación que nosotros", dijo.

El entrenador rojiblanco reivindicó que en el equipo hay "sentimiento de pertenencia" y que el Girona está "en una situación privilegiada" porque depende de sí mismo para conseguir el objetivo de la permanencia.

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También pidió "agresividad con y sin la pelota, mirar hacia adelante, centrar, chutar, presionar y recuperar rápido" y afirmó que el Mallorca, su rival en la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), es muy bueno en los centros y los puntos de remate y cuenta con un jugador diferencial en el área: Vedat Muriqi. EFE

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