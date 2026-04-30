El amargo regreso de Etta Eyong a La Cerámica: no marca desde octubre

Valencia, 30 abr (EFE).- El partido del sábado en La Cerámica será el regreso del ahora delantero camerunés del Levante Etta Eyong, que abandonó el Villarreal en verano después de convertirse en una de las revelaciones del inicio del campeonato y que ahora arrastra una racha de más de seis meses sin marcar.

El africano, suplente habitual del Levante en los últimos partidos, anotó su último gol en LaLiga EA Sports el 26 de octubre de 2025, en el 1-1 del Levante en Son Moix ante el Real Mallorca.

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Etta vive desde entonces su etapa más gris en el Ciutat de València. No es titular desde el pasado 8 de febrero, cuando entró en el equipo inicial en la derrota por 4-2 ante el Athletic Club en San Mamés.

Su situación actual, a la sombra del emergente Carlos Espí y de Iván Romero, contrasta radicalmente con sus inicios en el Levante tras su traspaso procedente del Villarreal.

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El africano había empezado el curso 25-26 con la camiseta amarilla, con un gol y dos asistencias en las tres primeras jornadas del campeonato. El Levante, que llevaba todo el verano tras sus pasos, ganó la puja y fichó por sorpresa al camerunés.

Su aterrizaje en el Ciutat de València no pudo ser mejor. Etta Eyong marcó cuatro goles en sus primeros cinco partidos, pero su racha se apagó en Mallorca y desde entonces solo ha marcado con su selección.

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Ahora, el africano regresa a la que su casa entre 2024 y 2025. El Villarreal se fijó en el goleador africano cuando éste militaba en el filial del Cádiz.

Lo incorporó al Villarreal B, con el que anotó 19 goles en 30 partidos que le sirvieron para debutar con el primer equipo y para empezar la temporada 25-26 ya a las órdenes de Marcelino de manera fija, aunque estuvo apenas unas semanas hasta que se marchó al Levante.

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Para que juegue, eso sí, el Levante tendrá que abonar al Villarreal 100.000 euros, ya que así quedó acordado en el traspaso firmado entre los dos clubes el pasado verano, cuando el Levante pagó 3,8 millones por el africano.

El camerunés ya participó en el choque de la primera vuelta entre el Levante y el Villarreal en el Ciutat de València y que acabó con triunfo visitante por 0-1. El africano jugó 26 minutos tras salir al campo en la segunda parte. EFE

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