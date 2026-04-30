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Ashley Young, ganador de Premier y Liga Europa con el United, se retira a los 40 años

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Londres, 30 abr (EFE).- El inglés Ashley Young, ganador de la Premier League en la temporada 2012-2013 y de la Liga Europa en la 2016-2017 con el Manchester United, comunicó este jueves su retirada a los 40 años.

"Ha sido un gran viaje que nunca me podría haber imaginado cuando era un niño. Pero este sueño llega al final este sábado en el que puede ser el último partido de mi carrera. 23 años", dijo Young en sus redes sociales.

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Young, que ha jugado esta temporada en el Ipswich Town en el Championship (Segunda división inglesa), ha pasado por el Watford, Aston Villa, Manchester United, Inter de Milán, Aston Villa de nuevo, Everton y Ipswich.

Los mayores éxitos los logró con el United, ganando una Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga, una Liga Europa y una Community Shield.

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Además, logró el título de la Serie A con el Inter en la campaña 2020-2021.

Con Inglaterra llegó a jugar 39 encuentros, marcó siete tantos y disputó una Eurocopa en 2012 y el Mundial de Rusia en 2018.

Young puede sellar su carrera con un ascenso a la Premier League y es que el Ipswich se asegurará volver a la máxima categoría si vencen este sábado al Queens Park Rangers. De no vencer, dependerán del resultado que coseche el Millwall contra el Oxford United. EFE

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