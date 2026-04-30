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El Andorra en racha de victorias recibe a un Albacete asolado por las bajas

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Andorra/Albacete, 30 abr (EFE).- El FC Andorra (9º en la clasificación), que acumula cuatro victorias consecutivas y sueña incluso con disputar la promoción, recibirá este viernes (16.15 horas) en el Estadi Nacional de Andorra a un Albacete Balompié (13º en la clasificación) asolado por las bajas, en el partido que abrirá la trigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion.

El equipo del Principado llegará al encuentro con una racha de cuatro victorias consecutivas y sin haber recibido un gol en tres los tres últimos partidos.

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Los andorranos sueñan con el ascenso a primera división y están a seis puntos del play-off de ascenso a falta de cinco jornadas. Para ello confía en la efectividad de Josep Cerdá, máximo goleador del equipo, que tiene lesionados al delantero 'Lauti' de León, al defensa central Edgar González y el extremo Jastin García.

El Albacete, por su parte, tiene prácticamente garantizada la permanencia en la categoría de plata del fútbol español, con once puntos de ventaja respecto a la zona de descenso cuando restan quince en juego. Aunque las lesiones han mermado al conjunto blanco con las bajas de los centrales Pepe Sánchez y Vallejo, los centrocampistas Agus Medina, Valverde, Javi Villar y Cedeño, además de los atacantes Puertas e Higinio.

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El técnico albacetense apuntó ayer en la rueda de prensa que las numerosas bajas les "han impedido el poder luchar por algo más", pero recordó que "no hemos buscado excusas con las bajas, pero es que si cuentas que no contamos con Higinio desde el primer día y le sumas las bajas de Pepe Sánchez, Agus Medina, Valverde, Puertas y ahora Vallejo pues se hace complicado competir en las mismas condiciones que otros".

Alineaciones probables:

FC Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Martí Vilà; Efe Akman, Marc Domènech, Dani Villahermosa; Josep Cerdà, Min-su y Marc Cardona.

Albacete Balompié: Mariño, Lorenzo, Javi Moreno, Lluís López, Neva, Bernabéu, Martín Fernández, Pacheco, Capi, Álex Rubio y Jefté.

Arbitro por designar.

Nou Estadi de la FAF de Encamp.

Hora: 16.15 horas

EFE

1011857 1011018

vds/jml/lsy/pya/og

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