Espana agencias

Prohens asistirá este lunes a la celebración de la Inmaculada Concepción en el Acuartelamiento Jaime II de Palma

Guardar

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este lunes al acto de celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de infantería y del cuerpo jurídico militar, que se realizará a las 11.00 horas en el Acuartelamiento Jaime II de Palma.

Así lo avanzó el Ejecutivo autonómico, al tiempo que compartió que a su llegada al acto, la presidenta será recibida por el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia, con quien asistirá a una misa conmemorativa de la patrona de infantería en el salón de actos.

Durante el acto oficial, la presidenta participará en la imposición de condecoraciones y estará presente en la ofrenda floral en homenaje a los caídos por España y en el desfile de las unidades.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pradales lamenta el fallecimiento de Frank Gehry y dice que su obra y su memoria "nos acompañarán para siempre"

El presidente vasco destacó la importancia del arquitecto fallecido, rememorando la creación del Guggenheim Bilbao y señalando que su innovador legado trascendió fronteras, impulsando tanto la proyección regional como el desarrollo cultural y social del territorio

Pradales lamenta el fallecimiento de

Portugal y Brasil aspiran al trono de campeonas en una final entre dos invictas

Infobae

Feijóo destaca que defender la Constitución "es también conocerla" y apuesta por enseñarla en colegios "sin ideologías"

El Partido Popular impulsa incorporar una asignatura sobre los principios de la Carta Magna en la educación básica, defendiendo un aprendizaje ajeno a posturas partidistas para fortalecer la democracia, el respeto institucional y la convivencia en España

Feijóo destaca que defender la

Vox rechaza "fingir normalidad institucional" en los actos oficiales y no entiende que el PP sí asista

Los líderes de la formación recalcan que su ausencia en ceremonias organizadas por el Ejecutivo expresa una protesta ante lo que consideran un uso partidista de símbolos y desconfían de partidos opositores que acuden a estos eventos señalando connivencia

Vox rechaza "fingir normalidad institucional"

Sánchez insta a cumplir la Constitución: "Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social"

En medio de crecientes investigaciones judiciales y absentismo de grupos parlamentarios, la celebración del aniversario constitucional evidenció el aumento de la desconfianza entre ciudadanía e instituciones, profundizando la división política y exponiendo la demanda social por mayor transparencia y control

Sánchez insta a cumplir la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Uno de cada cuatro jóvenes

Uno de cada cuatro jóvenes de hasta 24 años votaría a Vox

El Gobierno está más unido por lo que tiene enfrente que por lo que tiene en común: Marruecos, vivienda y Junts no bastan para una crisis

Los 63 Ayuntamientos que quieren dinero por tener presos: “Es un agravio comparativo que un vecino pague su IBI y una prisión esté exenta”

¿Los cuerpos de seguridad deben informar sobre la nacionalidad de los detenidos? El debate entre alimentar prejuicios o ayudar a las estadísticas

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 8 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos euros me dan por un dólar este 8 de diciembre

Cortylandia, el espectáculo que superó a su propósito inicial: cómo una estrategia comercial de 1979 se convirtió en una de las tradiciones navideñas más queridas de Madrid

El precio de la vivienda se acelera y supera los máximos de la burbuja inmobiliaria: “Se compra a un ritmo que no se veía desde 2007”

DEPORTES

Cabo Verde, el rival de

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo