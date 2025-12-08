Prohens asistirá este lunes a la celebración de la Inmaculada Concepción en el Acuartelamiento Jaime II de Palma

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este lunes al acto de celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de infantería y del cuerpo jurídico militar, que se realizará a las 11.00 horas en el Acuartelamiento Jaime II de Palma.

Así lo avanzó el Ejecutivo autonómico, al tiempo que compartió que a su llegada al acto, la presidenta será recibida por el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia, con quien asistirá a una misa conmemorativa de la patrona de infantería en el salón de actos.

Durante el acto oficial, la presidenta participará en la imposición de condecoraciones y estará presente en la ofrenda floral en homenaje a los caídos por España y en el desfile de las unidades.