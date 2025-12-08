Espana agencias

El euro cae pese a la mejora de la confianza de los inversores en la eurozona

La moneda única retrocede frente al dólar mientras los mercados anticipan posibles recortes por parte de la Reserva Federal, pese a leves mejoras en la industria manufacturera alemana y opiniones divididas dentro del Banco Central Europeo sobre futuras tasas

Las variaciones del euro durante la jornada mantuvieron la moneda única en una banda comprendida entre 1,1618 y 1,1670 dólares, de acuerdo con EFECOM. La cotización del euro frente al dólar registró un descenso y se situó alrededor de los 1,1650 dólares, pese a señales de leve mejoría en el índice de confianza de los inversores en la eurozona y algunos datos positivos provenientes de la industria manufacturera alemana. Esta tendencia a la baja se dio al tiempo que los mercados internacionales mostraban grandes expectativas ante una posible reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, según informó el medio EFECOM.

El euro cerró la sesión en torno a los 1,1622 dólares a las 16.00 horas GMT, por debajo de los 1,1651 dólares registrados en la última parte de la negociación de la jornada anterior en los mercados de divisas europeos, detalló EFECOM. El Banco Central Europeo estableció la referencia diaria para la moneda comunitaria en 1,1655 dólares, reflejando así las fluctuaciones experimentadas a lo largo del día.

Pese a la presión a la baja, el euro tuvo breves impulsos positivos. Según reportó EFECOM, estos repuntes estuvieron relacionados con el modesto incremento de la confianza de los inversores en la eurozona, tal como reflejó el índice de Sentix, así como con el crecimiento de la producción industrial de Alemania, la mayor economía del área euro. En el mes de octubre, el sector manufacturero alemán mostró una expansión del 1,8% en comparación con el mes anterior y del 0,8% respecto al mismo periodo del año previo.

Aunque estos datos generaron cierto optimismo en los mercados, los movimientos al alza fueron de corta duración. EFECOM explicó que, a pesar del dinamismo económico en Alemania y de los mensajes de algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, la perspectiva general sigue dominada por la incertidumbre en torno a la política monetaria estadounidense. Los inversores mantienen una atención permanente sobre las señales de la Reserva Federal con respecto a una posible reducción de los tipos de interés, lo que tiende a fortalecer al dólar frente a otras monedas principales, incluido el euro.

El debate sobre las futuras decisiones de política monetaria dentro del Banco Central Europeo es otro factor central en la evolución reciente del euro. Isabel Schnabel, integrante del comité ejecutivo del BCE, se pronunció sobre el panorama de los tipos de interés en la eurozona a través de una entrevista con Bloomberg. “Me encuentro cómoda con las expectativas del mercado de que el próximo movimiento será una subida”, expresó la economista alemana, dando a entender que, en su opinión, el ciclo de recortes habría finalizado y los tipos podrían situarse en el 2%.

A su vez, otros miembros del Consejo de Gobierno manifestaron matices en sus posturas respecto al rumbo de la política monetaria. El gobernador del banco central de Letonia, Martins Kazaks, indicó que no se prevé un aumento de tasas en diciembre, recogió EFECOM. En la misma línea de cautela, Olli Rehn, gobernador del banco central de Finlandia, afirmó en declaraciones a Econostream que las resoluciones sobre las tasas de interés se decidirán en cada reunión del BCE, sin anticipar ningún movimiento inminente.

La fragilidad del euro frente al dólar, pese a los indicadores positivos en parte del tejido industrial y a las opiniones divergentes dentro del Banco Central Europeo, refleja las dinámicas complejas en el entorno internacional. EFECOM subrayó la persistencia de un clima de expectativas donde las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos continúan pesando sobre la divisa europea. Todo ello se tradujo en una sesión con valores fluctuantes y un cierre a la baja respecto a la jornada anterior.

