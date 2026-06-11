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Courtois quiere seguir en el Real Madrid más allá de 2027

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Redacción deportes, 11 jun (EFE).- Thibaut Courtois, portero internacional belga del Real Madrid, quiere continuar en el Real Madrid más allá de 2027, cuando expira su actual contrato, según explicó en rueda de prensa desde la concentración de su selección para el Mundial 2026, en el que debutará el próximo lunes contra Egipto en Seattle.

A sus 34 años, su vínculo terminará al final del próximo curso.

“Si acaba después de los 30, el principio en el Real Madrid es revisarlo año a año”, contó el guardameta, que consideró que “lo ideal” es seguir en el club blanco, aunque entiende que el conjunto madridista pueda empezar a pensar en la sucesión en la portería.

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Courtois suma ya 333 partidos con el Real Madrid, en el que ha tenido un rendimiento sobresaliente desde su fichaje en el verano de 2018 desde el Chelsea.

Su nuevo entrenador será Jose Mourinho, aunque cuando él habló ante la prensa aún no había comunicado oficial a tal efecto.

“Siempre hemos trabajado bien juntos. La relación es buena”, valoró Courtois, que expuso que el técnico portugués es “directo” como él y que reafirmó su respeto por el entrenador luso.

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El portero belga trabajó con Mourinho en el Chelsea, en 2014 y 2015. EFE

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