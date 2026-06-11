9-9 (4-2). El Barceloneta tumba al campeón en penaltis y buscará su segunda 'Champions'

Redacción deportes, 11 jun (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta luchará este sábado por la segunda Liga de Campeones de su historia tras tumbar al campeón de las dos últimas ediciones, el Ferencvaros húngaro, en la tanda de penaltis después del empate 9-9 en el tiempo reglamentario.

Guiado por un estelar Unai Aguirre bajo palos, decisivo con trece paradas y dos penaltis detenidos en la serie, el conjunto dirigido por Fran Fernández firmó una victoria de enorme peso para volver a situarse a un paso de la gloria continental, que se le resiste desde 2014. Su rival en la final saldrá de la segunda semifinal, que enfrenta al Pro Recco de Álvaro Granados y al Olympiacos.

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El conjunto barcelonés irrumpió en la escena continental sin complejos, con la serenidad de quien no parte como favorito pero sabe sostenerse en su fortaleza colectiva. Lejos de acusar la sensible baja de su máximo goleador, Vince Vigvári, los marineros encontraron en Gonzalo Echenique y Alessandro Velotto las primeras respuestas ofensivas, dejando claro desde el inicio que la ausencia no iba a condicionar su propuesta (4-2, min. 10).

El equipo dirigido por Fran Fernández firmó un arranque prometedor, sustentado en un planteamiento defensivo de gran rigor y perfectamente estudiado. El potente ataque húngaro quedó completamente desactivado en la primera mitad, reducido a un inusual 0/6 en superioridades numéricas.

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Bajo palos, Unai Aguirre fue diferencial, no solo por su volumen de intervenciones (seis al descanso), sino por su influencia constante en el orden defensivo de un equipo que fluyó con enorme cohesión y lectura táctica. Ese equilibrio permitió al Atlètic Barceloneta contener al vigente campeón y marcharse a la pausa con una ventaja significativa (6-3).

Tras el receso, fue Dusan Mandić quien, en la octava tentativa, convirtió la primera superioridad numérica visitante, un lanzamiento que entró con suspense y sirvió de punto de inflexión para un Ferencváros que, a partir de ahí, empezó a creerse el partido.

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El conjunto húngaro ajustó su ataque y desdibujó a los marineros, que pasaron de disponer de dos opciones claras para ampliar a cuatro goles su renta a encajar un parcial de 0-3 que devolvía la igualdad al marcador (6-6, min. 22).

El momento era delicado para el cuadro catalán, que había perdido inercia y veía cómo su rival crecía en confianza. Sin embargo, en plena sequía ofensiva, el desparpajo de Unai Biel rompió más de nueve minutos sin anotar, mientras Unai Aguirre, con una nueva secuencia de paradas, permitió al Atlètic Barceloneta llegar al último cuarto todavía por delante (7-6).

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Krisztian Manhercz encontraba la forma de superar al meta catalán y el impulso del húngaro permitió al Ferencvaros ponerse por primera vez por delante (7-8, min. 27). A partir de ahí, los de Fran Fernández pasaron de gestionar una ventaja a verse obligados a remar para empatar, un giro que cambió por completo el guion del partido.

A falta de un minuto para el final, el Atlètic Barceloneta caía 8-9 y, con Bernat Sanahuja desacertado con un sorprendente 0/7 en lanzamientos, fue Alessandro Velotto quien asumió la responsabilidad para igualar el choque. El campeón dispuso de la última posesión para ganar, pero el conjunto barcelonés resistió y el primer finalista se decidiría desde los penaltis.

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En la tanda, Unai Aguirre, crecido y en plena racha de confianza, volvió a erigirse en héroe al detener los lanzamientos de Dusan Mandic y Gergo Fekete. Marc Valls convirtió el último tanto de la serie para sellar la victoria, tumbar al vigente campeón y certificar el billete del Atlètic Barceloneta a la final.

- Ficha técnica:

9 (4) - Zodiac Atlètic Barceloneta: Aguirre; Munárriz (-), Velotto (4), Valls (-), Sanahuja (-), Echenique (1), Javier Bustos (-), Burian (-), Tahull (1), Casabella (-), Biel (3), Alejandro Bustos (-), Gomila (-) y Delmas (p.s).

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9 (2) - Ferencvaros: Vogel; Mandic (1), Manhercz (2), Nagy (-), Vamos (-), Di Somma (1), Fekete (2), Argyropoulos (1), Varga (-), Vigvari (1), Jansik (1), De Toro (-), Vismeg (-) y Szakonyi (p.s).

Parciales:3-2, 3-1, 1-3, 2-3 (4-2).

Árbitros: Michiel Zwart (NED) y Frank Ohme (GER). Mostraron tarjeta amarilla al técnico Fran Fernández por parte del Zodiac Atlètic Barceloneta. Eliminaron a Alberto Munárriz por parte del Zodiac Atlètic Barceloneta.

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Incidencias: Primera semifinal de la Liga de Campeones disputada en el Tal-Qroqq Sports Complex de Gzira (Malta). EFE

avm/jl