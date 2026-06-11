España

La playa de Cerdeña donde está prohibido el uso de sombrilla a menores de 65 años y entrar cuesta 10 euros

Una ordenanza municipal establece varias normas en una playa como medida de protección ambiental tras el incendio registrado en 2025

Guardar
Google icon
Un cartel blanco con un círculo rojo y una sombrilla negra tachada dice "PROHIBIDO" en una playa de arena dorada con el mar azul y bañistas al fondo.
La playa de Cerdeña donde está prohibido el uso de sombra a menores de 65 años, imagen generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una de las calas más espectaculares del Mediterráneo, la decisión de un pequeño municipio ha encendido un debate que mezcla turismo masivo, protección ambiental y sentido común. En la playa de Punta Molentis, ubicada en el municipio de Villasimius (Cerdeña), una ordenanza municipal ha impuesto restricciones tan estrictas que han convertido este arenal en el centro de la polémica en toda Italia.

La norma, pensada para proteger uno de los ecosistemas más frágiles de la isla, prohíbe la instalación de sombrillas, toldos o cualquier sistema de sombra en la playa. Sin embargo, introduce una excepción llamativa: solo pueden utilizarlas familias con niños menores de 10 años y personas mayores de 65. El resto de bañistas, en su mayoría adultos, queda sin posibilidad de generar sombra propia en la arena.

PUBLICIDAD

Además de la polémica sobre las sombrillas, la ordenanza introduce un sistema de control de acceso que refuerza el carácter restrictivo de la playa. La entrada tiene un coste de 10 euros por persona, con algunas exenciones para personas con discapacidad y sus acompañantes. El horario también está limitado, con acceso permitido de 8:00 a 20:30 y salida obligatoria antes de las 21:00.

A estas medidas se suman normas ambientales estrictas: está prohibido retirar arena, piedras o conchas, dañar la vegetación dunar o abandonar residuos. Todo ello con el objetivo declarado de preservar un entorno que, según las autoridades locales, se encuentra bajo presión constante debido al turismo estacional.

PUBLICIDAD

Playa de Punta Molentis. (Pixabay)
Playa de Punta Molentis. (Pixabay)

Un cartel informativo a la entrada resume parte de estas normas: “Está prohibido dañar la vegetación. Está prohibido extraer arena, piedras y conchas. Está prohibido arrojar basura. Está prohibido causar daños a la playa y a los hábitats naturales. Se ruega respetar el medio ambiente y nuestro patrimonio natural”.

"Está prohibido dañar la vegetación"

Desde el Ayuntamiento de Villasimius (Cerdeña) se insiste en que la decisión no es arbitraria, sino una respuesta a la fragilidad del ecosistema local. La zona, incluida en el área marina protegida, ha sufrido en los últimos años episodios de saturación turística y un grave incendio forestal en 2025 que afectó a parte del entorno natural.

Las autoridades defienden que limitar infraestructuras temporales como sombrillas ayuda a reducir el impacto humano sobre la arena y la vegetación, evitando la degradación progresiva del arenal. En este sentido, el objetivo es mantener el equilibrio entre el acceso público y la conservación de un espacio considerado de alto valor ecológico.

La reacción, sin embargo, ha sido inmediata y polarizada. Muchos usuarios critican que la norma puede resultar excesiva y potencialmente peligrosa en días de altas temperaturas. “¿Qué pasa si no tienes niños ni eres mayor? ¿Te tienes que quemar al sol?”, se preguntan algunos comentarios difundidos en redes, recogidos por el medio In Italia.

¿Tomar el sol en los testículos aumenta la testosterona? (Pexels)
Personas en una tumbona. (Pexels)

Otros van más allá y advierten del riesgo de golpes de calor o insolaciones, especialmente en jornadas de fuerte radiación solar. Para ellos, la medida introduce una desigualdad difícil de justificar entre distintos grupos de visitantes. Por el contrario, hay quienes defienden la ordenanza como un ejemplo de gestión valiente frente a la masificación turística.

Mientras tanto, la playa sigue recibiendo visitantes atraídos por sus aguas turquesas y su paisaje prácticamente virgen, aunque ahora con un nuevo rasgo en su identidad: ya no es solo un paraíso natural, sino también un ejemplo de políticas ambientales estrictas que podrían servir de modelo en otros destinos del Mediterráneo.

Temas Relacionados

PlayasPueblos de ItaliaViajesViajes y TurismoEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

Los WhatsApp entregados por Susana Camarero a la jueza reflejan que la entonces consellera de Servicios Sociales también fue informada de posibles evacuaciones de municipios, de la preocupación por la presa de Forata y de un debate sobre confinar toda la provincia de Valencia

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

El cantante Beret, detenido por presunta agresión sexual en Sevilla

El artista ha sido detenido dos días después de su actuación frente al papa León XIV en el Estadi Olímpic de Barcelona

El cantante Beret, detenido por presunta agresión sexual en Sevilla

La visita del papa a España, en directo | León XIV critica a Europa en materia migratoria porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”

Histórico viaje del pontífice a Canarias, islas que nunca había pisado antes un papa. Lo ha hecho para poner el foco sobre los migrantes

La visita del papa a España, en directo | León XIV critica a Europa en materia migratoria porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”

La película protagonizada por Dani Rovira ganadora de tres Goya que triunfó internacionalmente y puedes ver en Netflix: “Describe una crisis global en términos sorprendentemente íntimos”

Rovira comparte protagonismo con Eduard Fernández en esta historia real ambientada durante la crisis de refugiados de 2015

La película protagonizada por Dani Rovira ganadora de tres Goya que triunfó internacionalmente y puedes ver en Netflix: “Describe una crisis global en términos sorprendentemente íntimos”

Makoke ya se ha casado con Gonzalo Fernández en Ibiza, un día antes de lo esperado: un “sí, quiero” secreto antes de la gran celebración

La pareja ya se habría convertido en marido y mujer, según ha revelado ‘El tiempo justo’, pese a que una exclusiva impide que Makoke dé detalles del evento

Makoke ya se ha casado con Gonzalo Fernández en Ibiza, un día antes de lo esperado: un “sí, quiero” secreto antes de la gran celebración
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

Expulsado un diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid tras enzarzarse con uno del PP durante un debate sobre las víctimas del terrorismo de ETA

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

ECONOMÍA

Por qué la temperatura de los océanos influye en el precio de tu barra de pan: los fenómenos climáticos condicionan el comercio internacional

Por qué la temperatura de los océanos influye en el precio de tu barra de pan: los fenómenos climáticos condicionan el comercio internacional

Cuerpo y Albares se reúnen en Madrid con un alto representante de Cuba para abordar la “crítica coyuntura” de la isla

El ahorro condiciona el acceso a la vivienda: necesitas más de 100.000 euros para pagar la entrada de un piso en Madrid, Barcelona o País Vasco

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

El BCE cumple el guion y se ve obligado a subir los tipos de interés 25 puntos básicos hasta colocar el precio del dinero en el 2,25%

DEPORTES

El Real Madrid hace oficial el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador

El Real Madrid hace oficial el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador

Buenas noticias para la Selección española: Lamine Yamal y Nico Williams se entrenan con el grupo a escasos días del debut en el Mundial

La peor racha de España en los Mundiales: del desierto de 24 años sin clasificar a tres ediciones seguidas sin pasar de octavos

Schuster, sobre la llegada de Mourinho al Real Madrid: “No viene para hacer un fútbol atractivo, viene a echar una mano al presidente”

Anthony Gordon ilusiona al FC Barcelona: gol, asistencia y regates con el aval de Rashford para pelear el puesto a Raphinha