La rentabilidad de la banca apunta a la estabilidad en un 2026 no exento de riesgos

Madrid, 7 dic (EFECOM).- La banca encara 2026 desde una posición de solidez que se prolongará durante el próximo ejercicio, un año en el que se espera que su rentabilidad se mantenga estable en un contexto de tipos de interés más bajos en muchas zonas del mundo y en el que persistirán los riesgos geopolíticos, la volatilidad en los mercados y de ciberamenazas.

Tanto la agencia de calificación crediticia Moody's, en un reciente estudio, como la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) en su último informe de evaluación de riesgos, en que ha analizado 119 bancos de 25 países, coinciden en vaticinar una rentabilidad estable después de que en 2025 alcanzara en Europa niveles históricamente altos.

Moody's señala que su perspectiva para la banca en el mundo en 2026 es estable y ve probable que su rentabilidad se mantenga sólida. En su opinión, aunque los tipos de interés, previsiblemente más bajos, reducirán los márgenes, el aumento de los ingresos por comisiones lo compensará.

En ese sentido, señala que el aumento en las comisiones y honorarios de los bancos, que han impulsado la rentabilidad en 2025, continuará en 2026, y los costes operativos crecerán por la inversión en tecnologías de información e inteligencia artificial (IA).

En el caso de los bancos europeos, Moody's cree que la rentabilidad se moderará ligeramente por la compresión de márgenes y por los gastos operativos, después de registrar en 2025, por primera vez en la última década, rentabilidades superiores a su coste de capital.

En términos globales, vaticina que la sólida capitalizacion del sector bancario impulsará el crecimiento del crédito y la distribución de beneficios a los accionistas, si bien el crédito se mantendrá contenido en la mayoría de las economías avanzadas por el moderado crecimiento económico.

También prevé que el crecimiento de los depósitos de los clientes bancarios continúe recuperándose en 2026 tras repuntar en 2025, y señala que superará al de los préstamos en la mayoría de los sistemas bancarios.

Asimismo, pronostica una disminución de las tasas de impago de los créditos. En su escenario base vaticina que las tasas de impago globales, actualmente en el 4,4 % anual, caerán al 2,6 % para octubre de 2026, muy por debajo del promedio de los últimos diez años, del 4 %.

Moody's prevé que los cargos por insolvencias se mantengan contenidos en promedio en el mundo, aunque aumentarán en la región de Asia-Pacífico.

También espera que los bancos mantengan, en general, reservas de liquidez estables, porque, tras los eventos que afectaron a la banca regional estadounidense en 2023, muchas entidades de ese país han reducido su dependencia de depósitos no asegurados y han mejorado su liquidez.

Moody's ve probable que los ratios de capital de los bancos hayan alcanzado niveles máximos y señala que los reguladores, liderados por Estados Unidos, podrían reducir la sobrerregulación de las normas de Basilea, reduciendo los requisitos de capital, reforzados a raíz de la crisis financiera de 2008.

No obstante, apunta que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá el nivel de capital en el sistema bancario europeo, aunque prevé que algunos grandes bancos opten por aumentar la rentabilidad para sus accionistas destinando sus excedentes de capital a recompras de acciones y reparto de dividendos.

Moody's considera que el crecimiento económico previsto para 2026 proporcionará un entorno operativo estable para los bancos, aunque no exento de susceptibles riesgos geopolíticos, tensiones comerciales o derivados de la evolución del panorama financiero.

En la misma línea, la EBA señala que las tensiones comerciales y el aumento de la deuda soberana incrementa los riesgos, lo que genera primas de riesgo más altas en los bonos gubernamentales y mercados de financiación más volátiles.

Además, explica que los bancos europeos siguen siendo muy vulnerables a las perturbaciones externas.

Además, advierte de que los riesgos operativos continúan siendo elevados para la banca por las ciberamenazas, el fraude y los riesgos legales.

La EBA cree que el creciente interés por las criptomonedas estables podría afectar a la financiación de los bancos y a la gestión del riesgo de liquidez a largo plazo. EFECOM