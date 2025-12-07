Espana agencias

Israel y Costa Rica estrecharán vínculos con la firma de su acuerdo de libre comercio

Jerusalén, 7 dic (EFECOM).- Israel y Costa Rica estrecharán vínculos con la firma de un acuerdo de libre comercio (TLC) que tendrá lugar mañana, lunes, en el Ministerio de Economía e Industria israelí, ubicado en Jerusalén.

Más del 90 % de las barreras arancelarias con las que contaban recíprocamente ambos países se eliminarán de inmediato y alrededor del 95 % de los productos se beneficiarán del acuerdo, según Israel.

"Costa Rica es un socio comercial natural para Israel, un país avanzado de la OCDE con un profundo compromiso con el comercio libre y abierto", aseguró hoy el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat, en un comunicado.

La ceremonia de firma se realizará este lunes a partir de las 11:00 hora local (9:00 GMT) con la presencia del propio Barkat y el ministro de Comercio Exterior costarricense, Manuel Tovar Rivera.

El Gobierno israelí destaca que el acuerdo supone abrirse a nuevos mercados y más concretamente hacia "una de las economías en desarrollo de América Latina", con la que hasta la fecha mantiene un volumen de exportaciones que ronda los 32 millones de dólares anuales.

Tras la entrada en vigor del TLC, 99 de los 100 principales productos de exportación de Israel al mercado costarricense recibirán "algún tipo de exención fiscal, beneficios y un acceso más amplio" a diversos sectores, informó el Ministerio de Economía e Industria israelí en su comunicado.

Entre ellos, la prestación de servicios distancia, la promoción del comercio digital, el reconocimiento de firmas electrónicas o los intercambios de energía agrícola.

Simultáneamente, los importadores y consumidores israelíes se beneficiarán de precios más bajos en los productos procedentes de Costa Rica, incluyendo frutas tropicales, frutos secos, miel, verduras frescas y procesadas, y materias primas.

El director del Sistema de Comercio Exterior del Ministerio de Economía e Industria israelí, Roi Fisher, declaró en la nota que la rúbrica del acuerdo implica "un logro significativo para la industria de Israel".

"Israel y Costa Rica se complementan en los sectores de la agricultura, la manufactura y la tecnología, una combinación que crea oportunidades reales para expandir el comercio y profundizar la cooperación", sostuvo Fisher.

A pesar de la gran presión ejercida por parte de la sociedad internacional pidiendo a Gobiernos de todo el mundo que cortaran vínculos con Israel, debido a la devastadora ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el país ha logrado avances comerciales recientemente.

Ahí sobresalen el anuncio de inicio de las conversaciones para un TLC con India, la visita de una delegación comercial alemana a Israel y ahora el acuerdo con Costa Rica. EFECOM

