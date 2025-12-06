Guardiola subraya que "no hay ningún caso" de peste porcina en la región e insta a consumir el producto extremeño

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando que en la región "no hay ningún caso" de peste porcina africana, al tiempo que ha instado a consumir el producto extremeño que, ha asegurado, "es de una magnífica calidad".

Conocido el brote de esta enfermedad detectado en Cataluña, Guardiola ha asegurado que desde el Ejecutivo extremeño se creó "de manera inmediata" y "muy rápida" un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por las consejerías de Agricultura y Gestión Forestal, así como por Salud Pública, veterinarios y expertos cinegéticos.

Con ello, ha agregado la mandataria autonómica, se ha pretendido realizar "actividades preventivas" y "poder controlar a la comunidad de jabalíes" de la región.

Guardiola ha realizado estas declaraciones ante los medios este sábado, minutos antes de participar en la localidad pacense de Peraleda del Zaucejo en la XVIII Matanza Didáctica de ese municipio.

Allí, la candidata por el PP a la reelección ha reivindicado al sector porcino como un "importantísimo activo" para la región y como un "motor" de la economía extremeña.

Seguidamente, tras recordar la puesta en marcha de medidas como la concesión de ayudas por valor de 48 millones de euros para luchar contra las enfermedades animales o el incremento de las ayudas a los seguros agrarios, Guardiola ha avanzado nuevas medidas para los municipios pequeños.

En concreto, la presidenta extremeña ha señalado que en el próximo Consejo de Gobierno aprobará el programa 'Yo Repueblo', que incluirá "medidas fundamentales" para que puedan efectuarse los traspasos de negocios y pequeños establecimientos en municipios menores de 3.000 habitantes, de manera que los mismos "puedan seguir funcionando".

Finalmente, tras alertar de que el país enfrenta un momento "complicado" donde "se está poniendo en cuestión" todo lo construido a lo largo de los últimos 47 años, Guardiola ha pedido la "confianza" de los extremeños para el PP, asegurando que votar a su formación es votar "a favor del mundo rural" y del campo.