Espana agencias

Guardiola subraya que "no hay ningún caso" de peste porcina en la región e insta a consumir el producto extremeño

Guardar

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando que en la región "no hay ningún caso" de peste porcina africana, al tiempo que ha instado a consumir el producto extremeño que, ha asegurado, "es de una magnífica calidad".

Conocido el brote de esta enfermedad detectado en Cataluña, Guardiola ha asegurado que desde el Ejecutivo extremeño se creó "de manera inmediata" y "muy rápida" un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por las consejerías de Agricultura y Gestión Forestal, así como por Salud Pública, veterinarios y expertos cinegéticos.

Con ello, ha agregado la mandataria autonómica, se ha pretendido realizar "actividades preventivas" y "poder controlar a la comunidad de jabalíes" de la región.

Guardiola ha realizado estas declaraciones ante los medios este sábado, minutos antes de participar en la localidad pacense de Peraleda del Zaucejo en la XVIII Matanza Didáctica de ese municipio.

Allí, la candidata por el PP a la reelección ha reivindicado al sector porcino como un "importantísimo activo" para la región y como un "motor" de la economía extremeña.

Seguidamente, tras recordar la puesta en marcha de medidas como la concesión de ayudas por valor de 48 millones de euros para luchar contra las enfermedades animales o el incremento de las ayudas a los seguros agrarios, Guardiola ha avanzado nuevas medidas para los municipios pequeños.

En concreto, la presidenta extremeña ha señalado que en el próximo Consejo de Gobierno aprobará el programa 'Yo Repueblo', que incluirá "medidas fundamentales" para que puedan efectuarse los traspasos de negocios y pequeños establecimientos en municipios menores de 3.000 habitantes, de manera que los mismos "puedan seguir funcionando".

Finalmente, tras alertar de que el país enfrenta un momento "complicado" donde "se está poniendo en cuestión" todo lo construido a lo largo de los últimos 47 años, Guardiola ha pedido la "confianza" de los extremeños para el PP, asegurando que votar a su formación es votar "a favor del mundo rural" y del campo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La 'número 2' de Interior exige "contundencia" al PSOE en el 'caso Salazar' y "reparación" a las víctimas

Aina Calvo instó a los socialistas a responder con firmeza ante las denuncias contra Francisco Salazar, reclamando acciones claras y reconocimiento a las afectadas, y resaltó la importancia de que las mujeres del partido participen activamente y sean escuchadas

La 'número 2' de Interior

Sánchez pide paciencia con Junts y el PP niega conversaciones para una moción de censura

Infobae

Sánchez se ve con apoyos para sacar iniciativas en el Congreso y reitera que seguirá hasta 2027

Sánchez se ve con apoyos

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

Infobae

Sumar se desmarca del acuerdo a la Ley de Multirreincidencia aunque cree puede servir como gesto para atraer a Junts

Sumar se desmarca del acuerdo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta