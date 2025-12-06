Espana agencias

España celebra el acuerdo entre República Democrática del Congo y Ruanda

El Gobierno de España ha aplaudido este sábado el acuerdo de paz alcanzado el jueves entre los gobiernos de República Democrática del Congo y Ruanda para poner fin el conflicto en las provincias del este congoleño, germen de fricciones diplomáticas entre ambos países, que se culpan mutuamente de apoyar a los grupos armados transfronterizos.

Las conversaciones arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23), que controla ahora mismo las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.

El Gobierno congoleño acusa a Ruanda de financiar este movimiento mientras que las autoridades ruandesas, por contra, denuncian que la RDC está contribuyendo a su vez a favor de grupos antigubernamentales como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha manifestado que "España sigue comprometida en favor de la paz en la región de Grandes Lagos, y celebra el avance significativo hacia la estabilidad, cooperación regional y superación del conflicto que ha afectado profundamente a las poblaciones de ambos países y el conjunto de la región".

"Destacamos el compromiso de las partes y la mediación de EEUU, Qatar y Togo. España anima a las partes a continuar implementando de manera firme y constructiva los compromisos adoptados", concluye el comunicado.

