El izado de la bandera ante la Puerta de los Leones abre la celebración institucional del Día de la Constitución

Mientras se desarrollaba un estricto despliegue policial en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, el evento central con motivo del aniversario de la Constitución de 1978 reunió a representantes de los poderes legislativos y mandos militares en un marco de fuertes medidas de seguridad. Según informó Europa Press, la ceremonia tuvo lugar desde las 10:30 de la mañana de este sábado en la Puerta de los Leones, escenario elegido para las celebraciones oficiales del Día de la Constitución, que este año conmemora el 47 aniversario de su entrada en vigor.

El inicio del acto estuvo marcado por el solemne izado de la bandera nacional, organizado por el Estado Mayor de la Defensa. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, se reunieron con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Los tres dirigentes acudieron juntos al podio establecido en la Carrera de San Jerónimo para recibir los honores de ordenanza previstos en la ceremonia, detalló Europa Press.

Después de los honores, el capitán de la compañía militar presentó novedades a Armengol y Rollán. Posteriormente, las máximas autoridades parlamentarias, acompañadas por el JEMAD, pasaron revista a las tropas situadas en la Carrera de San Jerónimo, mientras la Unidad Militar ejecutaba los acordes del Himno Nacional. Armengol y Rollán se dispusieron en la escalinata de la Puerta de los Leones, donde presenciaron el izado de la bandera española, transportada hasta el mástil desde el interior del Congreso por seis militares.

En el transcurso del acto, un relator recordó la efeméride del Día de la Constitución, contextualizando el motivo de la cita nacional. A continuación, se realizó un pequeño desfile militar por la Carrera de San Jerónimo, con la participación de más de veinte miembros de los tres ejércitos del país. El evento institucional, según consignó Europa Press, contó con la presencia de autoridades militares de alto rango: el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Javier Varela Salas; el jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez; y el jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó.

El componente internacional estuvo presente con la participación de presidentes y jefes de delegaciones de parlamentos iberoamericanos, quienes permanecieron en Madrid tras la reunión que celebraron el viernes en el mismo Congreso para la preparación del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, según detalló el medio citado. Junto a las autoridades militares, se situaron en la escalinata del Congreso varios miembros de la Mesa del Congreso y del Senado. Entre las figuras políticas presentes figuraron el vicepresidente segundo del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro (PP); la vicepresidenta tercera, Esther Gil (Sumar); la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal (PSOE); la secretaria cuarta, Carmen Navarro (PP); el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto; y la secretaria segunda del Senado, María del Mar Blanco.

Parlamentarios de los principales grupos políticos, como el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, presenciaron la ceremonia desde la acera del Congreso, mientras que, según informó Europa Press, la formación Vox mantuvo su decisión de no participar en el acto militar, una postura que implica la ausencia de sus representantes en la única parte del evento a la que acudían en ediciones previas pese a su boicot a otros segmentos del aniversario.

La seguridad marcó otra de las características destacadas de la jornada, ya que agentes de la Policía Nacional y otras unidades controlaron el acceso al perímetro de la Carrera de San Jerónimo y sus calles adyacentes. Desde primeras horas del día, se llevaron a cabo cortes de tráfico y restricciones al tránsito peatonal, así como una vigilancia reforzada incluso en las zonas superiores del frontispicio del Palacio del Congreso, reportó Europa Press. Todo ello con el objetivo de asegurar el desarrollo de los actos institucionales organizados para la conmemoración de la Carta Magna.