Espana agencias

El abogado del abuelo del niño muerto en Garrucha denuncia el fracaso del sistema

Guardar

Almería, 6 dic (EFE).- El abogado del abuelo materno de Lucas, el niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha (Almería), ha denunciado este sábado el "fracaso absoluto" de las instituciones públicas en la protección del menor, al asegurar que existían señales evidentes de maltrato y absentismo que fueron ignoradas por el centro escolar y las fuerzas de seguridad antes del crimen.

El letrado José Luis Martínez, que ejercerá la acusación particular en nombre del abuelo del pequeño, ha realizado estas declaraciones a EFE coincidiendo con el pase a disposición judicial de la madre del niño y su actual pareja sentimental, detenidos desde la noche del miércoles como presuntos autores de la muerte violenta.

"Aquí ha fracasado las instituciones públicas", ha sentenciado el letrado, quien ha criticado duramente la inacción del entorno educativo y social del menor. Según su versión, existen testimonios de vecinos que veían al niño acudir "solo todas las mañanas" al colegio para evitar ser agredido en casa y ha asegurado que el menor asistía a clase con lesiones visibles.

"En el centro educativo veían que el niño llevaba hematomas, que llevaba un brazo encabestrado por una fractura, y no hicieron nada", ha lamentado Martínez, cuestionando por qué no se activaron los protocolos de absentismo o de maltrato infantil ante tales evidencias.

Según el abogado, la madre y su pareja "nunca llevaron al niño al médico" para evitar que los facultativos detectaran las lesiones y activaran la alerta sanitaria.

Extiende también la crítica a la respuesta policial previa al desenlace fatal. El letrado ha revelado que la hermana de su cliente -tía abuela de la víctima- acudió tiempo atrás a un cuartel de la Guardia Civil mostrando una fotografía en su teléfono móvil donde se apreciaba que el niño tenía "un moratón y un derrame en la sien".

Sin embargo, según su relato, los agentes le indicaron que "tenía que haber una denuncia de la madre o un parte de lesiones" para poder actuar, algo imposible dado que los presuntos agresores evitaban el sistema sanitario.

El abuelo, que se personará en la causa el próximo martes una vez se levante el secreto de sumario, ha transmitido a su abogado una postura rotunda: "Vamos a sacar la verdad y, si mi hija ha sido la culpable, que lo pague". A pesar del dolor, Martín ha solicitado que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables, independientemente de su parentesco. EFE

mma/bfv/ram

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Directivo de Emergencias afirma a la jureza de la dena que planteó enviar alertas a las 17.15 y 17.38 horas

Expuso ante la magistrada que sugirió difundir avisos para la ciudadanía en dos momentos críticos, antes de la constitución del centro de coordinación de emergencias y tras detectar riesgos por inundaciones, enfatizando la urgencia ante la amenaza sobre diversas localidades

Directivo de Emergencias afirma a

LOs Comunes descartan mediar entre Junts y PSOE y ven "estable" la relación entre ambos

Jaume Asens afirma que la agrupación no asumirá el rol de intermediario entre las dos formaciones tras su distanciamiento, sostiene que corresponde a los protagonistas retomar el contacto y destaca que no existen fracturas en el vínculo actual

LOs Comunes descartan mediar entre

El izado solemne de la bandera y el himno abren el 47 aniversario de la Constitución

Infobae

Miren Arzalluz, directora del Guggenheim Bilbao: Estaremos siempre agradecidos a Gehry

Infobae

Elgezabal, sometido a una artroscopia por la rotura del menisco de la rodilla derecha

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La mitad de los que

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”