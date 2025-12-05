Espana agencias

Una jueza admite una querella por acoso inmobiliario contra un fondo de inversión en Lavapiés (Madrid)

El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha acordado la admisión a trámite de una querella presentada por doce vecinos de un edificio situado en la calle Tribulete del barrio de Lavapiés por presunto delito de acoso inmobiliario contra una gestora vinculada a un fondo de inversión.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda la apertura de diligencias al apreciar indicios de delito, citando a doce querellados a declarar los próximos 17 de febrero y 3 de marzo.

La querella se dirige contra varios responsables y sociedades vinculadas a la gestión del inmueble como Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU y diversos directivos y responsables operativos.

La magistrada María Isabel Garaizabal Ariza sostiene que los hechos relatados en la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de acoso inmobiliario", por lo que ordena la apertura de diligencias previas para determinar la naturaleza exacta de los hechos y la participación de las personas investigadas.

ACOSO INMOBILIARIO

La admisión de la querella sitúa el caso en un proceso penal en el que se investigará si las actuaciones denunciadas por los residentes -relativas a obras, molestias, intervenciones policiales y actuaciones de empresas gestoras- podrían encajar en el tipo penal de acoso inmobiliario, cuyo objetivo suele ser la presión para abandonar viviendas.

En la resolución, la jueza fija además para el 3 de marzo la declaración como testigos del portero del edificio, José Luis, y del arquitecto Pablo García Bachiller. Asimismo, requiere a la Policía Municipal de Madrid para que aporte todos los informes de intervención realizados en el edificio entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

De igual modo, se solicita al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid para que entregue el expediente completo de las obras ejecutadas en el inmueble desde su inicio hasta la actualidad.

