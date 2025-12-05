Espana agencias

Recuperan colgante Fabergé de 18.000 euros que un hombre se tragó en atraco en N.Zelanda

Sídney (Australia), 5 dic (EFECOM).- Las autoridades neozelandesas han recuperado el colgante valorado en más de 18.000 euros de la histórica firma de joyería de origen ruso Fabergé que un hombre se tragó durante un supuesto robo en una joyería de Auckland el viernes.

El inspector Grae Anderson declaró este viernes a la cadena local Radio New Zealand (RNZ) que el presunto ladrón, de 32 años, se sometió a una evaluación médica tras su arresto, anunciado por las autoridades el martes.

Un agente fue asignado para la vigilancia constante del hombre, que deberá comparecer ante el Tribunal de Distrito de Auckland la próxima semana, y la Policía confirmó anoche que la joya de Fabergé, firma mundialmente conocida por sus huevos de Pascua, estaba de nuevo en su posesión.

El colgante, llamado 'James Bond Octopussy Egg', pertenece a una edición especial y el detenido se lo habría tragado antes de intentar huir, según documentos judiciales citados por RNZ.

Valorada en 33.585 dólares neozelandeses (18.300 euros), la joya está elaborada en oro amarillo de 18 quilates y engastada con 60 diamantes blancos y 15 zafiros azules, y en su interior alberga un pequeño pulpo de oro adornado con dos diamantes negros como ojos.

La pieza está inspirada en la película de James Bond 'Octopussy' (1983), en la que el agente 007 se enfrenta a una organización criminal dirigida por una mujer apodada Octopussy, cuyo emblema es un pulpo, símbolo que aparece en joyas y objetos asociados al grupo.

La joyería en la que el colgante fue presuntamente robado, Partridge Jewellers, dijo a RNZ que este será devuelto a Fabergé. EFECOM

