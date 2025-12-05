Espana agencias

Entra en vigor la Ley de Movilidad Sostenible que busca la neutralidad climática en 2050

Guardar

Madrid, 5 dic (EFECOM).- Este viernes entra en vigor la Ley de Movilidad Sostenible que pretende que varios sectores alcancen la neutralidad climática en 2050 con medidas como la posible reducción de los vuelos con alternativa ferroviaria y los planes de movilidad obligatorios para las grandes empresas.

La ley tiene por objeto establecer las condiciones para que ciudadanos y entidades dispongan de un sistema de movilidad que contribuya a "una mayor cohesión social y territorial, un desarrollo económico resiliente y la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes".

Entre otras medidas, permite que los municipios que así lo deseen introduzcan una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites de emisiones o las categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones.

En un plazo de 24 meses las empresas deberán disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 200 trabajadores, o 100 por turno.

Además, el Gobierno dispondrá de una Estrategia Estatal de impulso del uso de la bicicleta, promocionandola para la movilidad cotidiana y el turismo, "valorando su potencial en el último tramo del reparto de mercancías" e instalando aparcamientos y servicios públicos de bicicletas compartidas en intercambiadores y estaciones.

La ley dice que antes de seis meses el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentará un estudio para impulsar la reducción de los vuelos domésticos "en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales".

Siguiendo la enmienda que introdujo el PP en el Senado y que aprobó el Congreso con los votos también de Vox, ERC, Junts y Podemos, se recuperarán desde el próximo 1 de enero los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones aprobadas en julio de 2024.

Con ello se garantizan nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso del 50 % y el 100 % del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia. Desde julio se exigían retrasos de 90 o 60 minutos para recuperar todo o la mitad del billete. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Junts responde este miércoles en rueda de prensa a las declaraciones de Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, comunicará esta jornada la postura oficial del partido tras los recientes compromisos del Ejecutivo en competencias locales y vivienda, en un contexto de negociaciones y demandas clave para la formación independentista

Junts responde este miércoles en

El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad

La decisión de la mayoría del Senado de iniciar una reclamación formal por la negativa del Ejecutivo a aceptar enmiendas clave de financiación agrava la disputa institucional, abriendo la puerta a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional

El PP vuelve a aprobar

El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El alto tribunal profundiza en las pesquisas sobre presuntos desvíos millonarios y fraudes contractuales, exigiendo el testimonio de antiguos responsables y empleados para esclarecer la relación financiera entre la constructora y Servinabar en el expediente judicial

El Supremo interroga hoy a

Antigua y Barbuda registra un superávit global de 43 millones de dólares de cara a 2026

Infobae

Bodegas Marqués de Cáceres, empresa del año por la Cámara de Comercio de España en Francia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 5 de diciembre

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga