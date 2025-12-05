Entra en vigor la Ley de Movilidad Sostenible que busca la neutralidad climática en 2050

Madrid, 5 dic (EFECOM).- Este viernes entra en vigor la Ley de Movilidad Sostenible que pretende que varios sectores alcancen la neutralidad climática en 2050 con medidas como la posible reducción de los vuelos con alternativa ferroviaria y los planes de movilidad obligatorios para las grandes empresas.

La ley tiene por objeto establecer las condiciones para que ciudadanos y entidades dispongan de un sistema de movilidad que contribuya a "una mayor cohesión social y territorial, un desarrollo económico resiliente y la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes".

Entre otras medidas, permite que los municipios que así lo deseen introduzcan una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites de emisiones o las categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones.

En un plazo de 24 meses las empresas deberán disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 200 trabajadores, o 100 por turno.

Además, el Gobierno dispondrá de una Estrategia Estatal de impulso del uso de la bicicleta, promocionandola para la movilidad cotidiana y el turismo, "valorando su potencial en el último tramo del reparto de mercancías" e instalando aparcamientos y servicios públicos de bicicletas compartidas en intercambiadores y estaciones.

La ley dice que antes de seis meses el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentará un estudio para impulsar la reducción de los vuelos domésticos "en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales".

Siguiendo la enmienda que introdujo el PP en el Senado y que aprobó el Congreso con los votos también de Vox, ERC, Junts y Podemos, se recuperarán desde el próximo 1 de enero los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones aprobadas en julio de 2024.

Con ello se garantizan nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso del 50 % y el 100 % del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia. Desde julio se exigían retrasos de 90 o 60 minutos para recuperar todo o la mitad del billete. EFECOM