Bodegas Marqués de Cáceres, empresa del año por la Cámara de Comercio de España en Francia

París, 4 dic (EFECOM).- La empresa Bodegas Marqués de Cáceres fue premiada este jueves como empresa española del año de la Cámara de Comercio de España en Francia (COCEF), en un acto celebrado en París.

El premio reconoce la consolidación de Marqués de Cáceres como una de las bodegas de renombre en el panorama mundial.

Desde su fundación en 1970 por Enrique Forner, el grupo Marqués de Cáceres, hoy con la hija de Enrique a la cabeza, Cristina Forner, ha conseguido ser nombrada la marca más poderosa de la denominación de origen calificada Rioja.

"Aprovecho esta oportunidad para hacer un brindis por mi padre, quien ya no está con nosotros, pero de quien aprendí la importancia de la calidad, el sacrificio, el deber y la responsabilidad en el desempeño de todas las tareas", declaró Cristina Forner al recoger el galardón.

Forner, quien tomó las riendas de la empresa en 2007 al jubilarse su padre, hizo un repaso de la trayectoria familiar desde que sus abuelos, comerciantes de vino en Valencia y republicanos, tuvieron que exiliarse tras la guerra civil y se afincaron en Francia, para después volver en 1970 a España a desarrollar su saber hacer vitivinícola.

"Hoy exportamos alrededor del 50% de nuestra producción a 35 países de todo el mundo", señaló Cristina Forner.

Los premios de la COCEF reconocen a las empresas y personalidades que, gracias a su compromiso, espíritu innovador y contribución a la cooperación bilateral, han tenido un papel destacado durante 2025.

El grupo francés Paprec, especializado en la gestión y reciclaje de residuos industriales y domésticos, fue premiado como empresa francesa del año en España.

Por otra parte, la empresa española especializada en propulsión para los vehículos espaciales Pangea Propulsion recibió el premio a la inversión en Francia, mientras que la sociedad de logística para la gran distribución Id Logistics fue galardonada por su inversiones en España.

Los premios a la inclusión e innovación en Francia y en España fueron respectivamente para la multinacional francesa de distribución minorista Fnac Darty y la española especializada en el reciclaje de los textiles Coleo.

El vicepresidente de los grupos hoteleros Louvre Hotels y consejero delegado de Radisson Hotel, Federico J. González, fue premiado con el galardón a la personalidad española del año, y Gwenola Chambon, socia fundadora y directora general de Vauban IP, gestores de inversiones en infraestructura a largo plazo, fue distinguida como la personalidad francesa del año. EFECOM

