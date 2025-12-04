Espana agencias

Feijóo y Guardiola participan este jueves en un mitin en Don Benito e inician la campaña electoral en Almendralejo

Guardar

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida mitín en la localidad pacense de Don Benito, y posteriormente protagonizan la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral en Almendralejo.

Así, está previsto que a las 13.15 horas, Núñez Feijóo atienda a los medios de comunicación en la avenida Constitución, 44 de Don Benito.

Posteriormente, a partir de las 14.30 horas, Feijóo y Guardiola intervendrán en una comida mitín con afiliados y simpatizantes, en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, en el que también participará la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

La jornada del jueves continuará a las 21.00 horas en la localidad pacense de Almendralejo, donde Feijóo asiste al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla, en el Estadio Francisco de la Hera.

Finalmente, a las 23.55 horas, Feijóo y Guardiola participarán en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado interroga hoy a Juanfran Serrano, ex 'número dos' de Santos Cerdán y actual diputado del PSOE

El Senado interroga hoy a

El Congreso examina hoy la idoneidad de Teresa Peramato para relevar a García Ortiz como fiscal general

El Congreso examina hoy la

Sánchez preside hoy una cumbre con Marruecos de perfil bajo en la que no habrá ministros de Sumar

Sánchez preside hoy una cumbre

Pedro Sánchez es entrevistado este martes en el programa 'Cafè d'idees', de TVE, y en 'El Món' de RAC1

La comparecencia de Pedro Sánchez en una jornada especial de radio y televisión cuenta con preguntas directas de expertos y ciudadanía, propiciando intercambio público abierto y control democrático a través de una cobertura simultánea en medios estatales y autonómicos

Pedro Sánchez es entrevistado este

CGPJ requiere a Justicia y CCAA retirar sus logos en sedes judiciales porque "menoscaba" su apariencia de independencia

CGPJ requiere a Justicia y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El entrenamiento psicológico de los

El entrenamiento psicológico de los militares de Alemania: utiliza la realidad virtual para simular situaciones de estrés

Procedente el despido de un teleoperador que trabajó en la campaña de Netflix y aprovechó sus conocimientos para disfrutar un plan premium pagando uno estándar

Francisco Rius, jurista, habla de la desconexión laboral: “Tienes derecho a no contestar a tu jefe”

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí a pesar de que su solicitud había sido archivada por falta de pruebas

Competencia exterior, burocracia y sequía: un agricultor relata las dificultades que ponen en jaque al campo español

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este 4 de diciembre

Cómo está el euro frente al dólar este 4 de diciembre

Inditex vuelve a batir récords, pero su crecimiento tiene una cara B: “Mantener el alto nivel que se ha marcado”

La escalada de precios y la falta de estabilidad laboral expulsan a los jóvenes del mercado de compra de vivienda, pero también del alquiler

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga