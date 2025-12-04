Feijóo y Guardiola participan este jueves en un mitin en Don Benito e inician la campaña electoral en Almendralejo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida mitín en la localidad pacense de Don Benito, y posteriormente protagonizan la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral en Almendralejo.

Así, está previsto que a las 13.15 horas, Núñez Feijóo atienda a los medios de comunicación en la avenida Constitución, 44 de Don Benito.

Posteriormente, a partir de las 14.30 horas, Feijóo y Guardiola intervendrán en una comida mitín con afiliados y simpatizantes, en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, en el que también participará la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

La jornada del jueves continuará a las 21.00 horas en la localidad pacense de Almendralejo, donde Feijóo asiste al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla, en el Estadio Francisco de la Hera.

Finalmente, a las 23.55 horas, Feijóo y Guardiola participarán en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura.