PNV cree que es "una oportunidad perdida" que el Estado no pida perdón por el bombardeo de Gernika

El PNV ha calificado de "oportunidad perdida" que el Estado español y, en concreto, el rey Felipe VI no pidiera "perdón" por el bombardeo de Gernika este viernes en la villa foral, mientras que el PSE-EE ha defendido que el Gobierno central no cree que tenga que pedir perdón y el PP tampoco considera que lo deba hacer el rey. Por su parte, EH Bildu ha afirmado que la presencia del monarca este viernes en la villa foral "humilla" a las víctimas de ese ataque.

En una tertulia de parlamentarios vascos en Radio Euskadi, se han referido al acto de desagravio con las víctimas del bombardeo de Gernika desarrollado este viernes en la villa foral con la presencia del presidente de la República Federal alemana, Frank-Walter Steinmeier, el rey Felipe VI y el lehendakari, Imanol Pradales.

La parlamentaria del PNV Ainara Zelaia cree que fue una "oportunidad perdida" por parte del Estado Español y, en este caso, por su máximo representante, el rey, para realizar "ese pequeño gesto de solicitud de perdón y homenajear a las víctimas de aquella atrocidad cometida en 1937 contra la población civil de Gernika", que fue "bombardeada indiscriminadamente" .

Zelaia ha indicado que no se trata de "espiar culpas" porque "efectivamente la jefatura del Estado nada tiene que ver con el levantamiento o la sublevación militar que se produjo en el 37", pero cree que, como representante máximo del Estado español, podría haber hecho ese "pequeño gesto de reparación".

Según ha manifestado, así lo ha entendido el Estado alemán desde hace décadas y lo viene escenificando por parte de diferentes personalidades del Estado alemán, a pesar de no tener "ninguna relación con el gobierno nazi que perpetró dicha atrocidad", pero "no ha dudado en reconocer el daño causado".

A su juicio, ese perdón por parte de la jefatura del Estado español hubiera sido "un avance en la memoria histórica y una mejora en la convivencia".

Ha indicado que el PNV no trata de vincular al actual gobierno español ni a la jefatura del Estado con la "atrocidad" cometida en 1937 y cree que eso es simplemente "buscar una excusa para no hacer ese gesto de reconocimiento hacia las víctimas". Ha añadido que en Alemania personalidades "que nada han tenido que ver con el gobierno nazi que cometió la atrocidad del bombardeo" han considerado "necesario hacer ese gesto".

Ander Goikoetxea, parlmentario de EH Bildu, que no participó en los actos programados en Gernika por la presencia del rey Felipe VI, ha indicado que este viernes debía ser un "día importante" para la memoria de las víctimas del bombardeo de Gernika y de todas las víctimas del franquismo, pero esa memoria "quedó ennegrecida por el heredero del franquismo" en referencia a Juan Carlos I "y, a su vez, su hijo".

Desde EH Bildu, han señalado que la presencia del rey Felipe VI, "humilla a las víctimas de aquel bombardeo" y cree que la mejor manera de pedir perdón sería "la de abdicar y dar paso a una república de libres e iguales que acepte los derechos nacionales de Euskal Herria".

A su juicio, ante el auge del "nacional catolicismo" que se está viviendo por parte de la derecha española, hay que poner en marcha "una ruptura democrática en forma de proyecto republicano y plurinacional".

Tras señalar que nadie esperaba que el rey fuera a pedir perdón, ha asegurado que es "un error aparecer en la foto con el heredero directo o en segunda fase del franquismo".

PSE-EE

Por su parte, Itxaso Asensio del PSE-EE ha indicado que no cree que el actual Gobierno central deba pedir perdón y ha recordado como los socialistas, junto con los comunistas y los nacionalistas, fueron "perseguidos por el franquismo" por defender los valores republicanos y socialistas. "Es pedir a las víctimas que pidan perdón a otras víctimas", ha añadido.

A su juicio, es "bastante injusto" pretender vincular al actual gobierno de España con el régimen dictatorial "por un puro oportunismo político" y exigir que pida perdón "por lo que ocurrió en 1937".

Según ha manifestado, hay otros partidos que sí son "herederos del franquismo" y que "añoran" esos años, pero "no somos precisamente" los socialistas, que "fueron víctimas del franquismo".

Asensio, que ha mostrado su reconocimiento a las víctimas de Gernika, ha pedido que no se intente "mezclar a este gobierno" con el régimen dictatorial.

Por su parte, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha asegurado que Gernika tiene un "significado especial" y este viernes se vivió un "hecho histórico" no sólo con la presencia del Jefe de Estado alemán sino también con la de Felipe VI, algo que ha calificado de "hecho histórico".

Según ha indicado, fue un acto "muy emotivo y simbólico" de reconocimiento de las víctimas del ataque aéreo de 1937. A su juicio solo con su presencia, el rey Felipe VI mostró un "claro reconocimiento" a las víctimas y ha destacado que tuvo oportunidad de estar con algunos supervivientes, a las que mostró "su cariño y su cercanía".

Asimismo, ha afirmado que aquel "ataque bélico" ha tenido la condena de todos los gobiernos desde la instauración de la democrática y ha asegurado que el rey es el "máximo exponente y símbolo de la democracia en España tras la dictadura" y encarna la "ruptura con la etapa franquista", por lo que no cree que se le tenga que reclamar pedir perdón.

Garrido, que ha indicado que el rey fue bien recibido por todo los partidos salvo EH Bildu y Vox, cree que no se debe "instrumentalizar lo que es Gernika y sus víctimas", porque "flaco favor" se hace al reconocimiento de las víctimas. "No es bueno ni instrumentalizar ni utilizar de una forma partidista todo el significado de lo que supuso el bombardeo de Gernika", ha señalado la parlamentaria popular, una apreciación que no ha compartido la representante jeltzale y ha indicado que las víctimas de Gernika requieren de ese "gesto de reparación".

La representante del PP, que ha pedido no entrar en "trifulcas políticas" porque se "desvirtúa" del acto de este viernes, ha dicho a EH Bildu que "lecciones la justas cuando ellos ni han condenado, a día de hoy, los crímenes de ETA ni han reconocido el daño causado de lo que supuso la banda terrorista".