Iñigo Pérez: "Física y emocionalmente estoy en un momento inmejorable"

Madrid, 2 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que "física y emocionalmente está en un momento inmejorable", con muchas opciones de lograr la permanencia en Primera y peleando por entrar en la final de la Liga Conferencia, y advirtió que el duelo de mañana frente al Getafe es "crucial" para ese objetivo de la salvación.

El Rayo visita el Coliseum para medirse al Getafe apenas tres días después del histórico partido de ida de semifinales de la Liga Conferencia frente al Estrasburgo, que se saldó con victoria por la mínima (1-0) y una ligera ventaja para la vuelta.

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"El cambio de chip es obligatorio y de carácter urgente. A todos nos gustaría permanecer estables en el momento del otro día, pero el fútbol tiene un carácter efímero. Ahora toca preparar el partido ante el Getafe, que es crucial y tiene mucho peligro por las características determinantes", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

El técnico navarro, que está viviendo un gran momento profesional con el Rayo debido a los buenos resultados que está teniendo, declaró que "física y emocionalmente está en un momento inmejorable".

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"Me encuentro bien. Es una temporada muy larga con mucho desgaste, pero cuando uno hace el trabajo que más le gusta y apasiona, y a nivel económico es desmedido, la queja sobra. Vivo muy feliz por estar en el Rayo", comentó Iñigo, que aseguró que, aunque termina contrato el 30 de junio, no piensa en su futuro.

"Sobre el futuro no he decidido nada porque ni siquiera lo pienso. No pienso ni en Estrasburgo como para hablar a manera individual de un futuro lejano", manifestó.

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Respecto al derbi, apuntó que Getafe y Rayo Vallecano tienen "unos grupos muy parecidos que son la lucha activa".

"Ambos conjuntos tienen que valorar está situación porque sobreponerte y adaptarte es la clave. Y lo estamos haciendo. Para los adjetivos para calificar la temporada vamos a tener que esperar veinte o veinticinco días. En estos días todo puede cambiar para bien o para mal, pero está siendo muy buena en los resultados y en lo psicológico, pero lo justo es esperar", confesó.

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"El secreto de que a esta altura estemos donde estamos es porque tenemos una plantilla de la que estoy muy orgulloso. Hay jugadores menos habituales que cuando salen están rindiendo", señaló.

Con 39 puntos, el Rayo ha pasado la semana a cinco puntos del descenso a falta de quince en juego, por lo que la salvación, aunque está encarrilada, no está asegurada.

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"Viene dándose una semana que el rival que está marcando la salvación gana y eleva el listón. Es mejor no hacer cuentas. Ganar mañana te coloca con 42 puntos, que no se si será suficiente pero te da tranquilidad", concluyó. EFE