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García-Page destaca el "legado inmenso e imborrable" de Cruz Novillo

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Toledo, 2 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado el "legado inmenso e imborrable" que ha dejado el artista gráfico conquense José María Cruz Novillo, que ha fallecido a los 89 años.

En sus redes sociales, García-Page ha querido trasladar su pésame a los familiares y seres queridos de Cruz Novillo, que fue autor de logotipos como el de Renfe, Correos, el puño y la rosa del PSOE o la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid.

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"Si hay alguien a quien seguiremos recordando cada vez que miremos los símbolos y diseños de la España democrática, es al conquense Pepe Cruz Novillo", ha señalado García-Page, que ha asegurado que la obra de este diseñador "forma parte de la memoria colectiva" de España.

También el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, a través de redes sociales, ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento de José María Cruz Novillo, "diseñador clave de logos que forman parte del imaginario colectivo nacional". EFE

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