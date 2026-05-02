Campazzo, MVP del segundo partido de la fase final de la Euroliga

Redacción deportes, 2 may (EFE).- La Euroliga ha designado al base argentino del Real Madrid, Facundo Campazzo, MVP del segundo partido de la fase final de la competición, después de su actuación en la segunda victoria del Real Madrid ante el Hapoel Tel Aviv (102-75).

Campazzo anotó 23 puntos y obtuvo una valoración de 30, con seis asistencias, tres rebotes y dos robos, lo que le convirtieron en uno de los baluartes del triunfo del conjunto blanco en el Movistar Arena, informa la Euroliga en un comunicado emitido este sábado.

PUBLICIDAD

Es el cuarto premio al jugador más valioso de la jornada que recibe Campazzo, quien logró el primero en enero de 2025. EFE