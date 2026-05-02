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Óscar López lamenta que PP y Vox se confundan y hayan perdido "hasta la educación"

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Madrid, 2 may (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y líder del PSM, Óscar López, ha lamentado que la derecha haya comprado el marco de la ultraderecha, y ha asegurado que "se confunden y han perdido hasta la educación", en referencia a los insultos de ayer del presidente de Vox, Santiago Abascal, contra Pedro Sánchez, llamándole "chulo putas".

Óscar López, en declaraciones a los periodistas en un acto de los socialistas madrileños con motivo del día de la Comunidad de Madrid, ha censurado a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso -a quien ha calificado de "campeona del insulto"- por excluir al Gobierno de las celebraciones oficiales del 2 de Mayo.

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"Este es el ejemplo de la derecha y la ultraderecha, que han perdido los papeles", ha señalado López, que también ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya "puesto de perfil" al ser preguntado este sábado por el incidente ocurrido el jueves entre el activista Vito Quiles y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un restaurante de Las Rozas (Madrid).

Ante las declaraciones de Feijóo, que se ha limitado a decir que se tienen que esclarecer los hechos, el ministro ha replicado que un partido que antes era de gobierno identifica ahora "a un agitador" con el periodismo, señalando además que Quiles está siendo financiado con dinero del PP.

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Frente al periodismo "que defiende las causas justas", lo que hacen este tipo de agitadores "es justo lo contrario, intoxicar, mentir y envenenar nuestra convivencia".

Como candidato a las elecciones madrileñas de 2027 -a falta del trámite de primarias- Óscar López se ha mostrado seguro de que queda "un año para el cambio" en la región, y ha manifestado que se van a aplicar a explicar a los ciudadanos que van a situar a Madrid en la vanguardia "de la política justa, limpia, de entendimiento y no de las políticas sectarias" que hay hoy.

Y sobre el viaje que mañana emprende Ayuso a México, López ha dicho que la presidenta tendrá que dar explicaciones sobre estos viajes "kilométricos", y ha criticado que "tenga la cabeza mucho más en América que en Madrid". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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