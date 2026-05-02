Temas del día de EFE España del sábado 2 de mayo de 2026 (13:30 horas)

DOS DE MAYO

Madrid - Ayuso avisa en el Dos de Mayo de que Madrid "no se dejará controlar por nada ni por nadie"

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- Sánchez reivindica un Madrid "valiente" y "con más derechos" en el Día de la Comunidad

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(Texto enviado a las 09:37. 127 palabras)

- Feijóo felicita el 2 de mayo y subraya el carácter solidario de la Comunidad de Madrid

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- Mónica García felicita el Dos de Mayo diciéndole a Ayuso que "Madrid no está en venta"

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

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Jerusalén - Israel confirma la llegada a su territorio de los dos activistas de la Flotilla detenidos

(Texto enviado a las 12:02. 97 palabras)

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Barcelona - El cónsul de España en Tel Aviv está citado hoy para ver a Abukeshek

(Texto enviado a las 12:27. 303 palabras)

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Madrid - Sumar pide la liberación y respeto de la integridad de los dos activistas de la Flotila

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ESPAÑA EEUU

Madrid - Albares, sobre retirada de soldados de EE. UU: "España es un aliado completamente fiable"

(Texto enviado a las 11:00. 272 palabras)

A Coruña - Yolanda Díaz dice a Trump que "no somos vasallos de EEUU" y urge a la UE un paso al frente

(Texto enviado a las 12:08. 277 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - La campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo afronta este sábado sin la presencia de líderes nacionales su primer fin de semana, con el popular Juanma Moreno en Córdoba, la socialista María Jesús Montero en Sevilla, Manuel Gavira, de Vox, en Jerez de la Fronter; Antonio Maíllo, de Por Andalucía, en Algeciras, y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, en Córdoba.

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Sevilla - El bloque progresista busca el 'vuelco del vuelco' el 17M tras 8 años de hegemonía del PP

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CRISIS VIVIENDA

A Coruña - Díaz critica que PP, Vox y Junts "abofeteen" a votantes al tumbar el decreto de alquiler

(Texto enviado a las 11:47. 330 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUNTS ERC

Madrid - Guerra abierta entre ERC y Junts en el Congreso

(Texto enviado a las 07:20. 615 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55020122298)

JUICIO ÁBALOS (Claves)

Madrid - Cuarta semana del juicio a Ábalos: duelo de dos acusados a la espera del exministro

(Texto enviado a las 08:30. 1.196 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019911877, 8023321209)

PENA CAPITAL

Madrid - El Gobierno facilita una ayuda de 30.000 euros a españoles sentenciados a pena de muerte

(Texto enviado a las 08:00. 498 palabras)

CRUZ NOVILLO

Madrid - Muere Cruz Novillo, creador de los logos de PSOE, Correos y Renfe y la bandera de Madrid

(Texto enviado a las 13:19. 127 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8007833304)

SUCESOS DROGAS

Madrid - La Policía aprieta al narco con un "boom" de incautaciones: 70 toneladas de hachís en 2025

(Texto enviado a las 07:30. 974 palabras) (Foto)

SECTOR ELÉCTRICO (Entrevista)

Madrid - Corredor ve en España y Portugal una "formidable máquina" renovable que Europa necesita

(Texto enviado a las 09:02. 639 palabras) (Foto)

JORNADA LABORAL

Madrid - La jornada laboral se reduce vía convenio un año después del intento de las 37,5 horas

(Texto enviado a las 08:03. 585 palabras)

EDUCACIÓN VETERINARIA

Madrid - Las granjas en la Universidad cogen fuerza como recurso docente para el futuro veterinario

(Texto enviado a las 10:36. 691 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022934537)

ROSALÍA LIBRO (Entrevista)

Barcelona - La periodista Maricel Chavarría considera que Rosalía es "nuestra David Bowie nacional"

(Texto enviado a las 11:33. 724 palabras) (Foto)

CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - Entrialgo pone fin al cómic 'Herminio Bolaextra':"Ahora se lleva el malismo internacional"

(Texto enviado a las 08:00. 788 palabras) (Foto)

CULTURA LIBRERÍA

Burgos - De Gellida a Gómez-Jurado, los escritores piden salvar la librería más antigua de España

(Texto enviado a las 12:04. 702 palabras) (Foto)

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - ‘Diablo IV: Lord of Hatred’, el regreso de un juego de rol convertido en fenómeno mundial

(Texto enviado a las 09:06. 424 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - Aviso naranja en La Rioja y Navarra por lluvias y amarillo en otras siete comunidades

(Texto enviado a las 10:51. 372 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

14:00h.- Caravaca de la Cruz (Murcia).- CABALLOS DEL VINO.- Más de medio centenar de caballos, engalanados con ropas bordadas a mano, participan en la Carrera de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y que transcurre durante apenas diez segundos de subida al Castillo de la población. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:30h.- Sevilla.- CULTURA BAILE.- Sevilla se convierte en una gran pista de baile con la llegada de 'Red Bull Dance Your Style', una de las competiciones de 'street dance' más importantes a nivel internacional. Las Setas.

18:30h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros Goyesca con toros de El Pilar para Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés. Las Ventas. (Texto) (Foto)

18:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULOS BREAKDANCE.- Encuentro de 'breaking' y danzas urbanas para impulsar el ocio saludable entre la juventud en el marco de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 de Las Palmas de Gran Canaria. Plaza de Las Ranas.

20:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA ANIMACIÓN.- Concierto de la Film Symphony Orchestra con 'Toon Story', un repertorio dedicado a música de películas de animación. Auditorio de Tenerife Adán Martín.

21:00h.- La Laguna (Tenerife).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la cantante Bebe en el Festival Mar Abierto. Teatro Leal.

21:00h.- Valencia.- FALLAS VALÈNCIA.- Disparo de una mascletà nocturna con motivo de la celebración, el domingo, del Día de la Madre a cargo de Pirotecnia Zaragozana, que por alerta meteorológica se vio obligada a suspender la mascletà que tenía preparada dentro del ciclo oficial de las Fallas 2026 Plaza del Ayuntamiento.

21:00h.- Barcelona.- EROS RAMAZZOTTI.- El cantante italiano Eros Ramazzotti ofrece un concierto en Barcelona, dentro de su nueva gira 'Una Storia Importante World Tour' Palau Sant Jordi. (Foto) (Vídeo) (Audio)

EFE

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