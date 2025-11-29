Muere a los 73 años el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas

El anuncio oficial del nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, publicado en el Boletín Oficial del Estado el mismo día del fallecimiento de José Luis Olivas, situó al exjefe autonómico en el centro de la memoria institucional de la Comunitat Valenciana. En este contexto, la noticia de la muerte de Olivas, a los 73 años, motivó la declaración inmediata de luto oficial en la región, acompañada de homenajes extendidos de instituciones, organismos, y dirigentes políticos, según informó la Generalitat Valenciana.

El Consell comunicó que el luto oficial se establecería para el domingo 30 de noviembre; las banderas ondearían a media asta en todos los edificios públicos de la Comunitat Valenciana como signo de respeto hacia el exmandatario. La Generalitat Valenciana transmitió sus condolencias públicamente a través de la red social X, donde manifestó: “Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y allegados”, un mensaje replicado y respaldado por el nuevo president Juanfran Pérez Llorca. La administración autonómica solicitó además a todas las entidades institucionales de la Comunitat sumarse al gesto simbólico de las banderas a media asta con la intención de rendir honor a la memoria de Olivas y hacer llegar el pésame oficial a sus familiares y personas cercanas. Declaraciones recogidas por el medio Las Provincias dieron cuenta de la respuesta institucional y de la invitación unánime a la participación en este signo de duelo.

El fallecimiento de Olivas motivó una serie de manifestaciones públicas de reconocimiento, no solo desde el gobierno autonómico, sino también de figuras locales y estatales. La alcaldesa de València, María José Catalá, se pronunció para transmitir el pésame a los familiares y amistades del expresident, resaltando el camino político que recorrió Olivas en el ámbito municipal. El Ayuntamiento de València, a través de sus canales oficiales, recordó que Olivas ocupó distintos cargos en la corporación municipal, incluyendo concejal y primer teniente de alcalde tras las elecciones de 1979, 1987 y 1991, antes de dar el salto a responsabilidades autonómicas. Según consignó Las Provincias, la memoria sobre su paso por el gobierno local se mantuvo presente en los mensajes institucionales de la capital valenciana.

Ximo Puig, actual embajador de España ante la OCDE y también expresidente de la Generalitat, publicó en redes sociales un mensaje de despedida donde lamentó la partida “tan pronto, con solo 73 años, del expresident de la Generalitat José Luis Olivas”, y añadió un mensaje de descanso en paz. Otros representantes políticos y responsables de entidades financieras se sumaron al pésame, destacando la huella extensa de Olivas en la vida pública y económica valenciana. Según publicó Las Provincias, su figura se evocó como la de un dirigente con influencia tanto en la administración autonómica como en los sectores bancario y financiero.

Nacido en Motilla del Palancar (Cuenca) en 1952, José Luis Olivas accedió a la presidencia de la Generalitat Valenciana en julio de 2002, un puesto al que llegó tras la marcha de Eduardo Zaplana al Ministerio de Economía, según detalló la Generalitat Valenciana. Con anterioridad, había sido vicepresidente primero desde 1999 y ocupó la conselleria de Economía y Hacienda desde 1995 hasta ese año. Además, desarrolló trabajo legislativo como diputado en Les Corts Valencianes entre 1995 y 2003. Su retirada de la política activa se produjo tras las elecciones autonómicas del 25 de mayo de 2003. Posteriormente, su carrera vinculada a cuestiones financieras se consolidó en organismos autonómicos como el Instituto Valenciano de Finanzas y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Otros momentos destacados en su trayectoria se produjeron cuando fue nombrado presidente de Bancaja en enero de 2004; presidió también el Banco de Valencia y ejerció como vicepresidente de Bankia. De acuerdo con la Generalitat Valenciana, su gestión en estos organismos bancarios prolongó la relación del exmandatario con la economía valenciana más allá del ámbito institucional. Sin embargo, su vida profesional estuvo marcada por procedimientos judiciales: en 2017, Olivas fue condenado por la falsificación de una factura de 500.000 euros más impuestos, lo que generó un quebranto para Hacienda. Según reportó el diario Las Provincias, en 2025 la Audiencia Nacional absolvió a Olivas y a otros doce exdirectivos del Banco de Valencia de un delito societario ligado a falsedad en las cuentas anuales de la entidad.

El legado de Olivas como tercer presidente en la etapa autonómica de la Comunitat Valenciana se ubica entre los mandatos de Joan Lerma y Eduardo Zaplana. Su sucesión inauguró un periodo donde el Palau de la Generalitat vio pasar a Francisco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y Carlos Mazón. Las Provincias recogió que, en el entorno político y entre representantes institucionales, la trayectoria de Olivas fue objeto de valoración, poniendo el foco en la importancia que tuvo en las transformaciones de la administración pública y de las entidades financieras valencianas.

La jornada que coincidió con el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca, según consignaron medios oficiales y Las Provincias, tomó un cariz doblemente significativo para la Comunitat Valenciana: por la llegada de un nuevo presidente autonómico y por el homenaje póstumo a la figura de José Luis Olivas. La constelación de mensajes institucionales y condolencias difundidas reflejaron el eco de su paso por la vida pública.