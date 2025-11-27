Espana agencias

Un juzgado de A Coruña exonera más de 125.000 euros a un autónomo y su esposa

El dictamen judicial permite que el matrimonio se libere completamente del pasivo acumulado tras años de actividad profesional, según el fallo, facilitando al afectado el acceso a su jubilación sin temor a incautaciones, según Oulego Abogados

Guardar

El proceso de liquidación patrimonial al que se sometió el matrimonio incluyó la venta ordenada de sus bienes y la culminación del concurso mercantil sin que existiera oposición por parte de los acreedores. Según consignó el despacho Oulego Abogados y Consultores, que representó a la pareja, la administración concursal solicitó la conclusión del proceso y la exoneración completa del pasivo, lo que fue finalmente resuelto a su favor por el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña. El fallo judicial permite al trabajador autónomo acceder a su pensión de jubilación sin el temor a incautaciones o embargos derivados de la deuda acumulada, tal como reportó Oulego Abogados.

La decisión judicial recoge que la exoneración beneficia tanto al trabajador autónomo como a su cónyuge, eliminando una carga financiera que superaba los 125.000 euros. De acuerdo con la información difundida por Oulego Abogados, el matrimonio recurrió al mecanismo legal conocido como la Ley de Segunda Oportunidad ante la imposibilidad de afrontar sus compromisos de pago adquiridos durante años de ejercicio profesional. La deuda correspondía a préstamos, avales bancarios, créditos diversos y obligaciones con varias administraciones públicas.

Según detalló el despacho, el auto dictado por el juzgado señala que “la exoneración alcanza a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo las categorías no exonerables del artículo 489 TRLC”. Entre las excepciones, la legislación contempla obligaciones como las derivadas de pensiones alimenticias o sanciones, que no pueden ser exoneradas bajo esta vía judicial.

El despacho de abogados indicó que la resolución pone fin a un proceso judicial largo, durante el cual el matrimonio llevó a cabo todos los pasos previstos en la legislación, incluida la liquidación y el reparto de los bienes susceptibles de embargo. Este procedimiento responde a lo establecido en la normativa, que exige a los solicitantes agotar previamente los activos antes de acceder a la cancelación del pasivo.

Oulego Abogados destacó que la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad ofrece un recurso para particulares y autónomos cuya situación económica impide cumplir con el pago de sus deudas, mediante la intervención judicial que, tras analizar la buena fe y la falta de recursos, puede dejar sin efecto el pasivo pendiente. El caso resuelto por el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña supone la liberación total de la carga financiera para la familia afectada.

Según publicó el despacho, el objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad es facilitar que personas físicas que se encuentran en situaciones de insolvencia tengan la posibilidad de reanudar su vida económica libre de las deudas previas, siempre cumpliendo con los requisitos previstos por la ley y restando únicamente las obligaciones consideradas ineludibles.

A través de esta resolución, el trabajador autónomo podrá afrontar el final de su carrera profesional y acceder a la jubilación, sin que su pensión quede sujeta a futuros embargos o retenciones por la deuda ya cancelada judicialmente, según remarcó Oulego Abogados en su comunicación sobre el caso. El juzgado dejó constancia de la conclusión del proceso concursal, lo que significa que no existen ya acciones pendientes por parte de los acreedores en relación a las deudas exoneradas, aseguró el despacho al informar los detalles del pronunciamiento judicial.

Temas Relacionados

Ley de Segunda OportunidadJuzgado de lo Mercantil de A CoruñaOulego Abogados y ConsultoresAdministración concursalA CoruñaEspañaExoneración de deudasAutónomosConcurso de acreedoresPensionesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

España llama a la calma y al diálogo tras el golpe de Estado en Guinea Bissau

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha mostrado inquietud por la inestabilidad en Guinea Bissau, destaca la importancia del respeto institucional y anuncia seguimiento de la situación de ciudadanos españoles mientras se evalúa la reactivación de vuelos en el país africano

España llama a la calma

El Senado recibe a más 8.800 visitantes durante sus dos días de puertas abiertas

El Senado recibe a más

Feijóo convoca una concentración contra el Gobierno este domingo en Madrid tras ingresar Ábalos en prisión

El líder del principal partido opositor llama a la movilización ciudadana para exigir responsabilidades tras el envío a prisión de un diputado nacional en activo, en medio de acusaciones de corrupción que salpican al Ejecutivo y su entorno político

Feijóo convoca una concentración contra

Ferraz carga contra el nombramiento de Pérez Llorca "impuesto por Vox y aceptado por Feijóo"

El Partido Socialista denuncia que la designación del nuevo jefe autonómico defiende propuestas prácticamente idénticas a las de Vox, critican la actitud del líder del Partido Popular y acusan de falta de autonomía en la toma de decisiones

Ferraz carga contra el nombramiento

Iglesias afirma que es "devastador" para Sánchez ver a Ábalos ingresar en prisión al igual que pasó con Cerdán

Pablo Iglesias considera que los recientes encarcelamientos por corrupción suponen un golpe duro para Pedro Sánchez, quien afronta el descrédito de la gestión socialista tras la prisión de dos antiguos colaboradores muy cercanos dentro del partido

Iglesias afirma que es "devastador"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Feijóo pide elecciones y no moción de censura, pero la llave a Moncloa sigue siendo seducir a Junts: “¿Hay algo más democrático que poder votar?"

Cuánto les cuesta a los españoles pagar los días de Koldo y Ábalos en la cárcel de Soto del Real: un abogado echa cuentas y le salen 2.050 euros al mes

ECONOMÍA

Ya pasó con el tabaco,

Ya pasó con el tabaco, pero las terrazas nunca pierden: los beneficios crecen pese a que los bares alerten de pérdidas por el veto al alcohol

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 noviembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 29 noviembre

Precio de la luz en España este 30 de noviembre

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions