Decretan prisión para el detenido por el asesinato de su exmujer en Rincón de la Victoria (Málaga)

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado sábado por supuestamente asesinar a su exmujer, de 60 años, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han apuntado que el detenido, que se ha acogido a su derecho a no declarar, está siendo investigado por un delito de asesinato.

Además, han asegurado que la causa la llevará el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, que es el que se encontraba de guardia cuando sucedieron los hechos, el pasado sábado, en la zona de Cotomar de dicha localidad.

Pasadas las 10.30 horas, varios vecinos alertaron de una pelea de pareja, por lo que desde Emergencias 112 Andalucía dieron aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar, igual que efectivos de la Policía Local.

Así, los agentes encontraron en la vivienda el cuerpo de la mujer con signos de violencia, en un charco de sangre, y detuvieron a la expareja, que inicialmente se resistió a abrir la puerta, aunque finalmente accedió, y que intentó autolesionarse en ese momento.

No constaban denuncias previas ni registros en el sistema VioGén, aunque desde el primer momento la principal línea de investigación ha sido la violencia machista. De hecho, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comenzó el mismo sábado a recabar datos para confirmar el asesinato como tal.

Rincón de la Victoria guardó este pasado domingo cinco minutos de silencio en repulsa por los crímenes machistas y en homenaje a la mujer, María Victoria, que, según el alcalde, Francisco Salado, "era una mujer muy buena, seguía atendiendo a su exmarido porque estaba en una depresión y le atendía, visitaba y apoyaba".

Además, Salado indicó que los indicios sobre este crimen apuntarían a un posible caso de violencia de género y señaló que "cuando acudió tanto la Guardia Civil como la Policía local a la puerta del domicilio, intentaron echar abajo la puerta y voluntariamente abrió la puerta y encontraron ya el cuerpo sin vida".

