Espana agencias

El PP dice que Mazón se "equivocó" por no interrumpir su agenda el 29O y que será la jueza la que dirima si mintió

Guardar

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, se "equivocó" por no interrumpir su agenda el 29 de octubre de 2024, día en el que la dana dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Además, ha indicado que será la jueza la que dirima si mintió después de que haya solicitado las grabaciones completas de las comparecencias del 'president' en Las Cortes valencianas y el Congreso.

"Si la jueza que lleva este caso considera que hay alguna mentira en alguna de las declaraciones del señor Mazón, es ella quien tiene que encargarse de dirimirlo", ha declarado De los Santos, después de que la magistrada de Catarroja que instruye la causa penal por la dana haya requerido esas grabaciones para incorporarlas al procedimiento en el que se investiga la gestión de las riadas.

En una entrevista concedida a Europa Press, De los Santos ha expresado el "respeto absoluto" de su partido "a la labor de los jueces y las juezas". Eso sí, ha subrayado que "los que mienten permanentemente en las comisiones de investigación de las Cortes Generales son los representantes del PSOE".

MAZÓN DEBERÍA HABER IDO EL 29O A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS

En cuanto a la gestión de Mazón el día de la tragedia, el vicesecretario del PP se ha remitido a las propias declaraciones que realizó el presidente de la Generalitat reconociendo que debería haber cancelado su agenda ese día, en el que almorzó con una periodista en 'El Ventorro'.

"Voy a parafrasear al señor Mazón. Creo que debería haber suspendido toda esa agenda ese día y haberse desplazado a los municipios que estaban viviendo la tragedia", ha manifestado De los Santos.

Sin embargo, ha subrayado que la dana del 29 de octubre también es "consecuencia de muchas decisiones erráticas" y de "políticas ultraortodoxas medioambientales, que a fecha de hoy siguen sin permitir que se limpien los barrancos". Además, ha recalcado que "no se ha puesto ni un solo céntimo" para "construir infraestructuras" para evitar este tipo de "desgracias".

REPLICA A RUFIÁN: "¿Y SI SACO UNA FOTO DE LOS ASESINADOS POR ETA?"

De los Santos ha criticado duramente la intervención del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, durante la comparecencia de Mazón tras llamarle "homicida" y "psicópata" y ha recalcado que esos calificativos los emplean "los mismos que no tienen ningún problema en pactar con Bildu".

"¿Qué le parecería si yo, cada vez que intervengo en el Congreso y habla Bildu, sacara una foto de los niños asesinados en Vic, en la casa cuartel de Alicante, en la de Zaragoza o del niño que fue asesinado hace 45 años en Extremadura y que fue la primera víctima mortal infantil de la repugnante banda terrorista ETA?", ha preguntado, después de que Rufián mostrase en esa comparecencia fotografías de víctimas de la dana.

De los Santos ha resaltado que ERC pacta con los "herederos" de ETA y, sin embargo, no tiene "ningún problema en señalar al presidente Mazón, que por supuesto se equivocó y que como ha dicho él, tendría que haber interrumpido su agenda y haber ido a los municipios que estaban padeciendo esa inmensa tragedia".

Finalmente, el dirigente del PP ha expresado su pesar por los fallecimientos en esta catástrofe. "Lamento profundamente cada muerte, lamento profundamente cada circunstancia dolorosa y ojalá pudiéramos volver hace un año y un poco para que eso no hubiera ocurrido", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nevenka, primera denunciante de acoso sexual en política, en una charla del Congreso contra la violencia machista

Nevenka, primera denunciante de acoso

El PP admite que tiene que "conectar" con los jóvenes en plena pujanza de Vox: "Tenemos que hacer mucho más"

El PP admite que tiene

La AN juzgará desde el lunes a Jordi Pujol por el enriquecimiento presuntamente ilícito de su familia

La AN juzgará desde el

De los Santos (PP) ve probable que el presidente se siente en un banquillo por corrupción: "La X se llama Pedro Sánchez"

De los Santos (PP) ve

El Supremo estudiará el jueves la petición de las acusaciones populares de enviar a Ábalos y a Koldo a prisión

El Supremo estudiará el jueves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moreno Bonilla se queda sin

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

Reclaman una indemnización por un accidente de tráfico y su aseguradora lo recurre: la Justicia exime a Catalana Occidente de pagar al considerar insuficientes las pruebas

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Las claves de la presidenta del BCE para una UE independiente económicamente: “El mundo no se detendrá para Europa”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 22 noviembre

DEPORTES

Unión FC, el equipo gestionado

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa