Sánchez llega a la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo: "En tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este sábado a la reunión del G20, en Johannesburgo (Sudáfrica), bajo la premisa de "avanzar, no retroceder".
"España llega al #G20 con una idea clara: en tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder", ha apuntado el líder del Ejecutivo a través de una publicación en su perfil de X.
Asimismo, ha adelantado que en la cumbre van a defender el Compromiso de Sevilla, la agenda social y de género, el desarrollo sostenible y la acción climática "sin pasos atrás".
Sánchez ha sido recibido por su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, antes de acceder al plenario y dar comienzo a la jornada.
