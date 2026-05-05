Cuatro comunidades bajo aviso amarillo por lluvias de más de 15 litros y fuertes tormentas

Madrid, 5 may (EFE).- Cuatro comunidades autónomas del noreste peninsular activarán desde el mediodía avisos amarillos (peligro bajo) por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas que podrán dejar granizo de 2 centímetros y rachas de viento muy fuertes.

En Aragón están bajo aviso las tres provincias por acumulaciones de precipitación de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En Cataluña los avisos por lluvias y tormentas afectarán también a casi toda la región aunque apenas repercutirán a la costa y se recogerán acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en las cuatro provincias.

En Navarra está bajo aviso amarillo por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y fuertes tormentas la zona de la Ribera del Ebro.

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En el caso de la Comunidad Valenciana es Castellón la provincia bajo aviso amarillo en las zonas del litoral norte y el interior norte.

Se recogerán por allí lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado y las tormentas podrán dejar granizo de 2 centímetros y rachas de viento muy fuertes. EFE

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