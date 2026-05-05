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Los seis mayores bancos ganan el récord de 10.815 millones hasta marzo, un 27,42 % más

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Madrid, 5 may (EFE).- Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto 10.814,7 millones en el primer trimestre de 2026, un 27,42 % más que un año antes, y lograron un nuevo récord, apoyados en el aumento de ingresos y el negocio, y con el impacto de la venta del Santander de su filial en Polonia. EFE

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