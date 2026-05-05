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Iván Redondo asegura que el PP de Feijóo le intentó fichar siete meses antes de las elecciones del 23J

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Iván Redondo, exdirector del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, revela que el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo le intentó fichar siete meses antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 pero él declinó la oferta. Lo desvela en su primer libro 'El Manual' (Contraluz Editorial), a la venta el 7 de mayo, en el que el asesor político narra su historia personal y etapa en La Moncloa, que dejó por una operación del corazón en diciembre de 2020.

En el capítulo 27 titulado 'Molt Honorable', al que ha tenido acceso Europa Press, Redondo recuerda su labor como director de campaña del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021. El exministro de Sanidad resultó vencedor con 33 escaños, sin poder formar mayoría para gobernar en aquella ocasión, y el PSC mejoró en 16 asientos lo conseguido por Miquel Iceta cuatro años antes.

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A la vez, Redondo cuenta cómo se fue recuperando con éxito de la operación del corazón a la que se sometió y por la que tuvo que dejar sus funciones como director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En este contexto, el autor asegura que renunció "al privilegio de un salario durante dos años en su condición pretérita de primer secretario de Estado", tal y como hizo tras salir de la Junta de Extremadura, con el 'popular' José Antonio Monago, donde "no había prebendas para los ex altos cargos". "Cuestión de principios. Quería recuperar las mismas sensaciones de cuando todo estaba por hacer", subraya.

Así, Redondo relata que volvió a hacerse autónomo, "como en 2015", porque "tocaba recomenzar". Decidió volver a constituir "una primera compañía", desde cero y con el mismo núcleo duro con el que llevaba trabajando desde hacía más de diez años, donde volvió a ejercer labores de consultoría desde su grupo empresarial.

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LA OFERTA DEL PP

En este contexto, y con la salud ya en plena forma, Redondo cuenta que se produjeron "dos acercamientos" para que volviera a ser "el director". Uno de ellos fue el 21 de diciembre de 2022 con el PP, que había elegido líder a Alberto Núñez Feijóo tras la salida de Pablo Casado y "quería ganar las elecciones generales cuando las convocara" el presidente del Gobierno. Sin embargo, declinó la oferta.

El autor reconoce que llegará un día en que "quizás" vuelva a la política. No fue en aquella ocasión. Siete meses después de la propuesta del PP, Sánchez convocó elecciones. El PSOE perdió en voto popular pero, tal y como recuerda Redondo, "logró articular una mayoría en el Congreso para continuar en el Gobierno gracias a la ley de amnistía".

Redondo también analiza los motivos por los que Feijóo no consiguió gobernar. A su juicio, "la inteligencia política consiste precisamente en evitar las trampas que el adversario tiende para discutir en el terreno político que él propone y con las armas que solo él elige". "Ahí falló el líder de la oposición, que no fue presidente por veinte mil votos en tres comunidades plurinacionales como Navarra, Euskadi y Cataluña", relata.

Para Redondo, Cataluña es "andamiaje institucional de España, una y otra vez", y fue "determinante" para decidir el resultado electoral del 23J. Porque, tal y como expone en el libro, "pocos votos siempre son muchos".

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