Aroa Granados, psicóloga: “El error es pensar que existe una única solución para la ansiedad”

La ansiedad no se cura con soluciones mágicas y estándar para todo el mundo. (Magnific)

La ansiedad se ha convertido en una realidad para mucha gente. Cada vez más personas reconocen convivir con ella, ya sea de forma puntual o persistente, en un contexto donde el ritmo de vida, la incertidumbre y la sobreexposición parecen intensificarla.

En paralelo, han proliferado discursos que prometen soluciones rápidas: métodos infalibles, rutinas milagrosas o técnicas capaces de “eliminar” la ansiedad en pocos pasos. Estas propuestas, ampliamente difundidas, suelen simplificar un proceso complejo y generan expectativas difíciles de cumplir.

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Sin embargo, la experiencia clínica y la evidencia psicológica apuntan en otra dirección: la ansiedad no funciona como un interruptor que pueda apagarse. Desconfiar de las soluciones que se presentan como definitivas no es un acto de pesimismo, sino de realismo.

En este contexto, la psicóloga Aroa Granados (@aroagranadospsicologia en TikTok) plantea una reflexión que cuestiona directamente esa búsqueda constante de respuestas inmediatas. Así, responde a una pregunta que le hacen en uno de sus vídeos: “¿Y cuál es la solución a la ansiedad? Antes de darte la solución, te voy a decir el error que estás cometiendo por el cual no estás viendo la solución. El error es pensar que existe una solución única para la ansiedad, la fórmula mágica que va a hacer que desaparezca”.

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La ansiedad se manifiesta a través de múltiples señales. (Freepik)

El miedo y la ansiedad

Su planteamiento de Granados rompe con la expectativa habitual: no hay una receta universal válida para todos. “La solución que quieres es que la ansiedad desaparezca, pero la ansiedad es una emoción secundaria que deriva del miedo”. Así, no se trata de erradicarla, sino de comprender su origen.

Granados insiste en el papel funcional del miedo como base de este proceso emocional. “El miedo es una emoción biológica que, si no estuviera, estaríamos todos muertos. Por lo que, aunque te parezca mentira, tu ansiedad es necesaria”. La ansiedad no es únicamente un problema, también cumple una función adaptativa.

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Lejos de proponer la resignación, la experta plantea un enfoque activo. “Pero entonces, ¿no puedo hacer nada? Pues claro que lo puedes hacer”. A partir de ahí, sugiere un ejercicio práctico que invita a la introspección. “Vas a agarrar un cuaderno y un boli y cada vez que tengas ansiedad, te vas a preguntar qué miedo hay debajo, porque, si se ha activado la ansiedad, es porque algo te da miedo”.

El objetivo no es quedarse en la identificación superficial, sino profundizar en el origen de ese malestar. “Cuando ya sepas qué es todo lo que te da miedo, vas a empezar a pensar qué necesitas trabajar en ti, ya sean herramientas o capacidades, para que esos miedos no den tanto miedo y deje de condicionar tu vida”. El foco, por tanto, se desplaza desde la eliminación del síntoma hacia el desarrollo personal.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

En este sentido, la psicóloga lanza una advertencia clara contra la estandarización de las soluciones. “Por favor, deja de buscar la solución única estándar, porque eso solo te está despistando de buscar donde tienes que buscar”. Así, “cada persona tiene sus propios miedos y tiene sus propias carencias”, de ahí que los enfoques generalistas tengan un alcance limitado.

“Por eso desconfía de que te digan que te vas a curar con una solución estándar que vale a todo el mundo, ya que la solución estándar, como las herramientas o la medicación, te van a ayudar a bajar revoluciones temporalmente, pero no te van a sanar desde la raíz”.

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