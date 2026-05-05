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Sabadell gana 347 millones hasta marzo, un 29,1 % menos, por margen de intereses y costes

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Barcelona, 5 may (EFE).- El Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre con un beneficio neto de 347 millones de euros, un 29,1 % menos interanual, una caída motivada por el descenso del margen de intereses en un entorno de tipos más bajos, menores comisiones y costes no recurrentes de un nuevo plan de prejubilaciones.

El margen de intereses se ha situado en 872 millones de euros, una reducción 3,5 % interanual y el 2,5 % respecto al anterior trimestre, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el Sabadell, que prevé una mejora paulatina de esa métrica a partir de ahora, para acabar el año con un crecimiento superior al 1 %, gracias a tipos más elevados y un avance en volúmenes de negocio.

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Las comisiones netas ascienden a en 315 millones, un 2,2 % menos interanual, debido a la menor contribución de las comisiones de servicios, indica el banco, que subraya además el impacto en el resultado de una partida de 55 millones brutos en prejubilaciones y de 14 millones en coberturas frente a la fluctuación de la libra esterlina asociadas a la venta de TSB.

La aportación neta de la filial británica, cuya venta al Santander se ha cerrado esta semana por 2.860 millones de libras (unos 3.300 millones de euros), ha sido en los tres primeros meses del año de 63 millones, un 33,4 % menos respecto al mismo periodo de 2025. EFE

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